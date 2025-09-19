İzmir Devlet Tiyatrosu perdeyi 1 Ekim'de açacak

İzmir Devlet Tiyatrosu (İDT) 2025-2026 sezonuna 1 Ekim'de başlayacak.

Geçen sezon 185 bini aşkın seyirciyle buluşarak kendi rekorunu kıran İDT, bu yıl da zengin repertuvarı, sanatçı kadrosu ve yeni prodüksiyonlarıyla seyircilerin karşısına çıkacak.

İDT, yeni sezon açılışı üç prömiyerle yapılacak. Yetişkinlere yönelik "Oyun Oyun İçinde" adlı komedi, 4-9 yaş arası çocuklar için hazırlanan "Böcek Oteli" ve her yaştan izleyiciye hitap eden "Gümüş Patenler" sahnelenecek.

İDT Türkiye turnesi kapsamında ekim ayında Kayseri, Trabzon, İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Sivas, Edirne ve Ordu'da izleyicilerle buluşacak.

Klasik ve çağdaş, yerli ve yabancı eserlerin yer aldığı programın her yaştan sanatsevere hitap edeceği belirtildi.

Yeni sezon oyunlarının biletleri, bugünden itibaren İzmir Devlet Tiyatrosu gişelerinden ve online platformlardan satışa sunulmaya başladı.