İzmir sokak lezzetleri Hindistan yolcusu

Yayınlanma: 26.12.2023 - 10:26

Güncelleme: 26.12.2023 - 10:26

Hindistan’ın Başkenti Yeni Delhi’de 29-31 Aralık tarihi arasında düzenlenecek ‘Sokak Lezzetleri Festivali’ dünyanın dört bir yanından sokak lezzetlerini gurmelerin beğenisine sunacak. Dünyanın en büyük seyyar satıcılar örgütü olan Hindistan Seyyar Satıcılar Ulusal Birliği (NASVI) tarafından düzenlenecek 3 günlük festivalin kendi alanında yine dünyanın en büyük festivali olduğunu söyleyen ekonomist Dr. Osman Sirkeci, etkinliğin Jawaharlal Nehru Stadium’da yapılacağını vurguladı.

BOYOZ DA VAR AYRAN DA

Festival kapsamında yapılacak panellerde Prof. Dr. Kamuran Elbeyoğlu ile İzmir Sokak Lezzetleri’ne yönelik bir de sunum yapacaklarını belirten Sirkeci, “İzmir denilince ilk akla gelen boyoz ve gevreği orada da katılımcılara tanıtıp, tattıracağız. Ayrıca yine ülkemizin önemli sokak lezzetlerinden lahmacun ile ayranı da yine festival kapsamında yapıp dağıtacağız. Ülkemiz festivalin uluslararası konuğu olarak lezzetlerimizle yerini alacak” dedi.

İZMİRLİ SEYYAR DA GİTMİŞTİ

Uzmanlık alanının sokak ekonomisi olduğunu ve uzun yıllar yabancı ülkelerdeki sokak ekonomisine yönelik çalışmalar yaptıklarını aktaran Sirkeci, “Geçtiğimiz yıl İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi Başkanı Evren Laçin’in de katılımıyla gittiğimiz festivalde devlet konuğu olarak ağırlanmıştık. Türkiye’de İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Sokak emekçilerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışmaların Hindistan yerel yönetimlerinin de dikkatini çekmesi nedeniyle bizleri davet etmişlerdi” diye konuştu.

2 USTA DA VAR

Hindistan’a İzmir’in Çamdibi semtinde yaşayan hamur ustaları Evrin Arpat ile Nihal Çakır’ı da götüreceklerinin altını çizen Prof. Dr. Kamuran Elbeyoğlu ise her iki ustanın festivalde İzmir sokak lezzetlerini bizzat yapıp katılımcıların beğenisine sunacaklarını aktardı. Elbeyoğlu, “Türkiye’de çok sayıda sokak emekçisinin, atık toplayıcının, seyyar mısırcının, roman çiçekçinin kooperatifleşme ve dernekleşmesini ardından bir çatı altında buluşmaları önemliydi. Geçtiğimiz günlerde Sokak Emekçileri ile buluşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’de sokak emekçilerinin geldiği noktanın diğer iller tarafından da örnek alınır hale geldiği söylemesi bu sektör için son derece önemliydi” ifadelerini kullandı.