İzmir sokaklarından sofralara: Tam ölçülü boyoz tarifi

İzmir denince akla gelen ilk lezzetlerden biri olan boyoz, özellikle sabah kahvaltılarında haşlanmış yumurta ve çay eşliğinde tüketilen geleneksel bir hamur işi olarak biliniyor. Kat kat açılan ince hamuru, bol yağı ve kendine özgü dokusuyla farklı bir lezzet sunan boyozu evde yapmak da mümkün. Peki, İzmir usulü boyoz nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla boyoz tarifi...

BOYOZ İÇİN MALZEMELER

Hamuru için:

4 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı limon suyu

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Açmak ve yağlamak için:

Yarım su bardağı sıvı yağ

100 gram tereyağı

İç harcı için (isteğe bağlı):

Lor peyniri

Ispanak

Patates

BOYOZ NASIL YAPILIR?

Unu geniş bir kaba alın. Tuz, limon suyu ve ılık suyu ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini kapatıp yaklaşık 30 dakika dinlendirin.

Dinlenen hamuru eşit büyüklükte bezelere ayırın.

Bezeleri hafif yağlayarak 1 saat kadar daha dinlendirin. Bu aşama hamurun kolay açılmasını sağlar.

Bezeleri mümkün olduğunca ince şekilde açın.

Açılan hamurun üzerine tereyağı ve sıvı yağ karışımından sürün.

Hamuru katlayarak rulo haline getirin ve kendi etrafında sarın.

Hazırlanan boyozları tepsiye dizip tekrar kısa süre dinlendirin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.