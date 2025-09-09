Japon mutfağının enfes sokak lezzeti: MasterChef okonomiyaki tarifi

Japonya’nın Osaka ve Hiroşima bölgelerinden dünyaya yayılan Okonomiyaki, “dilediğin gibi pişir” anlamına gelir. İçeriğinde genellikle lahana, un, yumurta ve deniz ürünleri ya da et kullanılan bu tuzlu krep, hem pratik hem de oldukça lezzetlidir. Üzerine sürülen özel sosu ve mayoneziyle sunulan Okonomiyaki, Japon mutfağını evinizde denemek isteyenler için harika bir seçimdir. Peki, bu nefis lezzet nasıl hazırlanır? İşte, leziz MasterChef okonomiyaki tarifi...

OKONOMIYAKI TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı un

2/3 su bardağı su

2 yumurta

2 su bardağı ince doğranmış lahana

1 dal taze soğan (ince doğranmış)

100 gr karides, kalamar veya ince dilimlenmiş et (isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Üzeri için:

Okonomiyaki sosu (yoksa barbekü sosu da kullanılabilir)

Japon mayonezi (veya normal mayonez)

Bonito flakes (isteğe bağlı)

Susam veya yeşil soğan

OKONOMIYAKI YAPILIŞI

Un, su ve yumurtaları karıştırarak pürüzsüz bir hamur elde edin.

Doğranmış lahana ve taze soğanı hamura ilave edin.

Geniş bir tavayı yağlayın, hamurun yarısını dökün.

Üzerine karides, kalamar veya et ekleyin.

Altı kızarınca dikkatlice çevirin ve diğer tarafını da pişirin.

Pişen Okonomiyaki’nin üzerine sos ve mayonez gezdirin.

Bonito flakes veya susam serpip sıcak servis edin.

Afiyet olsun!