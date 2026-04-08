Japon mutfağının vazgeçilmezi ramen nasıl yapılır?

Ramen, Japon mutfağının en popüler yemeklerinden biridir. Uzun süre kaynatılan aromatik suyu, noodle’ları ve çeşitli malzemeleriyle hem doyurucu hem de lezzetli bir alternatif sunar. Dışarıda yemeye alışık olduğunuz bu lezzeti, birkaç püf noktasıyla evde de hazırlamak mümkün.

MALZEMELER

2 paket ramen noodle (veya yumurtalı erişte)

4 su bardağı tavuk suyu

1 su bardağı su

1 yemek kaşığı soya sosu

1 çay kaşığı susam yağı

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1 çay kaşığı rendelenmiş zencefil

1 adet haşlanmış yumurta

1 adet yeşil soğan (doğranmış)

100 gram haşlanmış tavuk veya et (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞ

Tavuk suyunu ve suyu tencereye alıp kaynatın.

Sarımsak ve zencefili ekleyip birkaç dakika aromaların çıkmasını sağlayın.

Soya sosu ve susam yağını ilave edin.

Noodle’ları ekleyip yumuşayana kadar pişirin.

Kaselere alın, üzerine haşlanmış et veya tavuk ekleyin.

Yumurta, yeşil soğan ve isteğe bağlı malzemelerle süsleyerek servis edin.