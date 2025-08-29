Kahramanmaraş mutfağının gözdesi: MasterChef eli böğründe tarifi

Kahramanmaraş mutfağı, etli yemekleri ve özgün tarifleriyle Anadolu’nun en zengin mutfaklarından biri olarak öne çıkıyor. Bu mutfağın en sevilen yemeklerinden Eli Böğründe, kuşbaşı et ile kızartılmış patlıcanın birleşmesiyle ortaya çıkan doyurucu ve gösterişli bir lezzet. Adını, patlıcanların etin yanına “eli böğründe durmuş” gibi dizilmesinden alan bu yemek, hem görselliğiyle hem de tadıyla misafir sofralarının vazgeçilmezi. Peki, Kahramanmaraş mutfağının gözdesi olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, MasterChef eli böğründe tarifi...
Malzemeler
- 500 g kuşbaşı kuzu eti (isteğe göre dana eti)
- 5-6 adet küçük boy patlıcan
- 2 adet domates
- 2 adet yeşil biber
- 1 adet büyük kuru soğan
- 2-3 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1,5 su bardağı sıcak su
- Tuz, karabiber, pul biber
Yapılışı
- Patlıcanları alacalı soyup ortadan ikiye bölün, tuzlu suda 15 dakika bekletin.
- Kuşbaşı eti tencerede 1 yemek kaşığı yağ ile kavurun. Suyunu salıp çekince doğranmış soğan ve sarımsağı ekleyin.
- Salçaları ilave edip kavurmaya devam edin. Baharatlarını ekleyin.
- Sıcak suyu ekleyip eti 15-20 dakika kadar kısık ateşte pişirin.
- Ayrı bir tavada patlıcanları ve biberleri hafifçe kızartın.
- Fırın kabına etleri yaydıktan sonra patlıcanları dik şekilde, etlerin kenarına “eli böğründe” olacak şekilde dizin. Aralarına biber ve domates dilimleri yerleştirin.
- Etin suyunu üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin.