Kahramanmaraş mutfağının gözdesi: MasterChef eli böğründe tarifi

Kahramanmaraş mutfağı, etli yemekleri ve özgün tarifleriyle Anadolu’nun en zengin mutfaklarından biri olarak öne çıkıyor. Bu mutfağın en sevilen yemeklerinden Eli Böğründe, kuşbaşı et ile kızartılmış patlıcanın birleşmesiyle ortaya çıkan doyurucu ve gösterişli bir lezzet. Adını, patlıcanların etin yanına “eli böğründe durmuş” gibi dizilmesinden alan bu yemek, hem görselliğiyle hem de tadıyla misafir sofralarının vazgeçilmezi. Peki, Kahramanmaraş mutfağının gözdesi olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, MasterChef eli böğründe tarifi...

Malzemeler

500 g kuşbaşı kuzu eti (isteğe göre dana eti)

5-6 adet küçük boy patlıcan

2 adet domates

2 adet yeşil biber

1 adet büyük kuru soğan

2-3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1,5 su bardağı sıcak su

Tuz, karabiber, pul biber

Yapılışı