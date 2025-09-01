Kahvaltı sofralarına çok yakışan çıtır lezzet: MasterChef simit tarifi

Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan simit, sabah kahvaltılarının ve günün her saatinin kurtarıcı atıştırmalığıdır. Pastaneden alınan simit kadar lezzetli bir tarifi evde yapmak ise sandığınızdan çok daha kolaydır. Doğru ölçüler ve püf noktalarıyla hazırlayacağınız simit, tazecik haliyle sofralarınızı şenlendirecek. Peki, kahvaltı sofralarına çok yakışan bu çıtır lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes MasterChef simit tarifi...

SİMİT TARİFİ

Malzemeler:

4 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

Yarım su bardağı süt

1 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket instant maya (10 gr)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı pekmezli su (yarım bardak su + yarım bardak pekmez)

1,5 su bardağı kavrulmuş susam

SİMİT YAPILIŞI

Geniş bir kaba un, şeker, tuz ve mayayı ekleyin.

Ortasını açıp ılık su, süt ve sıvı yağı ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini örtüp yaklaşık 45 dakika dinlendirin.

Hamur kabardığında simitleri şekillendirmeye başlayabilirsiniz.

Hamurdan bezeler alın, uzun şeritler yapıp iki ucunu burarak simit şeklini verin.

Hazırladığınız simitleri önce pekmezli suya, ardından kavrulmuş susama bulayın.

Önceden ısıtılmış 200°C fırında simitleri altın rengini alana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.

Afiyet olsun!