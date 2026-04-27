Kahvaltı sofralarına çok yakışan yumuşacık lezzet: Peynirli bazlama tarifi

Peynirli bazlama tarifi, klasik bazlamanın nefis peynir dolgulu haliyle mutfaklarda sıkça yapılacak tariflerden biri olmaya aday. Tavada kısa sürede pişmesi sayesinde fırın gerektirmez, yumuşak mayalı hamuru ve eriyen peynirli iç harcıyla damakta unutulmaz bir tat bırakır. Özellikle sıcak sıcak servis edildiğinde tereyağı ile birleşen kokusu tüm evi sarar. Kahvaltı sofralarında, çay saatlerinde ya da ani misafirlerde kurtarıcı bir seçenek olur. İşte, yumuşacık dokusuyla peynirli bazlama tarifi...

PEYNİRLİ BAZLAMA TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

1,5 su bardağı ılık süt

1 paket kuru maya

1 tatlı kaşığı tuz

3 yemek kaşığı sıvı yağ

3,5 su bardağı un

İç harcı için:

150 gram beyaz peynir veya kaşar peyniri

Üzeri için:

1 yemek kaşığı tereyağı

PEYNİRLİ BAZLAMA YAPILIŞI

Ilık süt, maya, tuz ve sıvı yağı karıştırın.

Kontrollü şekilde unu ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini örtüp yaklaşık 45 dakika mayalanmaya bırakın.

Hamuru 4 eşit parçaya ayırın.

Bezeleri 10 dakika dinlendirin.

Bezeleri elinizle açın.

Ortalarına peynir koyup kenarlarını kapatın.

Kapattığınız hamurları ters çevirin ve nazikçe bazlama şeklinde açın.

Isınmış tavada önlü arkalı çevirerek pişirin.

Tavadan alır almaz üzerlerine tereyağı sürün.

Sıcak servis edin.

Afiyet olsun!