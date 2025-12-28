Kahvaltı sofralarına farklılık katan lezzet: Ceviz kreması tarifi

Ceviz kreması, son dönemde rafine şekersiz ve doğal beslenmeye yönelenlerin mutfağında giderek daha fazla yer buluyor. Yüksek besin değeriyle bilinen cevizin kremsi bir dokuya dönüşmesiyle elde edilen bu tarif, hem tatlı ihtiyacını dengeli şekilde karşılıyor hem de çok yönlü kullanımıyla dikkat çekiyor. Peki, kahvaltı sofralarına farklılık katan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis ceviz kreması tarifi...

CEVİZ KREMASI TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı ceviz içi

2–3 yemek kaşığı bal veya akçaağaç şurubu

1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı vanilya özütü (isteğe bağlı)

3–5 yemek kaşığı süt veya bitkisel süt

1 tutam tuz

CEVİZ KREMASI YAPILIŞI

Ceviz içlerini tavada yağ eklemeden hafifçe kavurun veya direkt kullanın.

Kavurma işlemi aromasını güçlendirir.

Cevizleri mutfak robotuna alın ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekin.

Bal veya akçaağaç şurubu, tuz ve isteğe bağlı baharatları ekleyin.

Karışımı tekrar çalıştırın.

Süt veya bitkisel sütü azar azar ekleyerek sürülebilir kremamsı bir doku elde edin.

Hazırladığınız ceviz kremasını cam kavanoza alın ve buzdolabında 1–2 saat dinlendirin.

Afiyet olsun!