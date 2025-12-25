Kahvaltı sofralarına farklılık katan lezzet: Pırasalı kiş tarifi

Fransız mutfağının klasiklerinden biri olan kiş, farklı sebze ve peynirlerle zenginleştirilebilen çok yönlü bir fırın yemeğidir. Pırasa ise kiş tariflerine hafif tatlımsı aroması ve yumuşak dokusuyla mükemmel uyum sağlar. Hem besleyici hem de gösterişli bir seçenek olan pırasalı kiş; kahvaltılarda, brunch sofralarında ya da ana yemek öncesi şık bir başlangıç olarak tercih edilebilir. Peki, kahvaltı sofralarına farklılık katan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis pırasalı kiş tarifi...

PIRASALI KİŞ TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

2 su bardağı un

125 g tereyağı (soğuk, küp doğranmış)

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı soğuk su

Yarım çay kaşığı tuz

İç harcı için:

3 adet pırasa

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber

Kiş karışımı için:

2 adet yumurta

1 su bardağı krema (veya süt)

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar veya gruyere peyniri

Bir tutam muskat rendesi (isteğe bağlı)

PIRASALI KİŞ YAPILIŞI

Un ve tuzu geniş bir kaba alın.

Soğuk tereyağını ekleyip parmak uçlarınızla kum kıvamına gelene kadar karıştırın.

Yumurta ve soğuk suyu ekleyerek hamuru toparlayın.

Streç filme sarıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin.

Pırasaları ince ince doğrayın.

Zeytinyağı ve tereyağını tavada ısıtın, pırasaları ekleyip yumuşayana kadar kavurun.

Tuz ve karabiberle tatlandırın.

Dinlenen hamuru açıp tart kalıbına yerleştirin.

Çatalla tabanına delikler açın.

180°C fırında 10 dakika ön pişirme yapın.

Yumurta ve kremayı bir kapta çırpın.

Peynir ve muskatı ekleyin.

Ön pişmiş hamurun üzerine pırasaları yayın.

Üzerine yumurtalı karışımı dökün.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 30–35 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.

Pırasalı kişi dilimleyerek servis edin.

Yanında yeşil salata ile hafif ama doyurucu bir öğün olarak sunabilirsiniz.

Ilık ya da soğuk tüketilebilir.

Afiyet olun!