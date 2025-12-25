Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kahvaltı sofralarına farklılık katan lezzet: Pırasalı kiş tarifi

Kahvaltı sofralarına farklılık katan lezzet: Pırasalı kiş tarifi

25.12.2025 09:42:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kahvaltı sofralarına farklılık katan lezzet: Pırasalı kiş tarifi

Kremamsı iç dolgusu, çıtır hamuru ve pırasanın yumuşak aromasıyla pırasalı kiş; çay saatlerinden davet sofralarına kadar her ana yakışan şık ve doyurucu bir tariftir. Peki, kahvaltı sofralarına farklılık katan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis pırasalı kiş tarifi...

Fransız mutfağının klasiklerinden biri olan kiş, farklı sebze ve peynirlerle zenginleştirilebilen çok yönlü bir fırın yemeğidir. Pırasa ise kiş tariflerine hafif tatlımsı aroması ve yumuşak dokusuyla mükemmel uyum sağlar. Hem besleyici hem de gösterişli bir seçenek olan pırasalı kiş; kahvaltılarda, brunch sofralarında ya da ana yemek öncesi şık bir başlangıç olarak tercih edilebilir. Peki, kahvaltı sofralarına farklılık katan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis pırasalı kiş tarifi...

Image

PIRASALI KİŞ TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

2 su bardağı un

125 g tereyağı (soğuk, küp doğranmış)

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı soğuk su

Yarım çay kaşığı tuz

İç harcı için:

3 adet pırasa

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber

Kiş karışımı için:

2 adet yumurta

1 su bardağı krema (veya süt)

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar veya gruyere peyniri

Bir tutam muskat rendesi (isteğe bağlı)

PIRASALI KİŞ YAPILIŞI

Un ve tuzu geniş bir kaba alın. 

Soğuk tereyağını ekleyip parmak uçlarınızla kum kıvamına gelene kadar karıştırın.

Yumurta ve soğuk suyu ekleyerek hamuru toparlayın. 

Streç filme sarıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin.

Pırasaları ince ince doğrayın. 

Zeytinyağı ve tereyağını tavada ısıtın, pırasaları ekleyip yumuşayana kadar kavurun. 

Tuz ve karabiberle tatlandırın.

Dinlenen hamuru açıp tart kalıbına yerleştirin. 

Çatalla tabanına delikler açın. 

180°C fırında 10 dakika ön pişirme yapın.

Yumurta ve kremayı bir kapta çırpın. 

Peynir ve muskatı ekleyin.

Ön pişmiş hamurun üzerine pırasaları yayın. 

Üzerine yumurtalı karışımı dökün.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 30–35 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.

Pırasalı kişi dilimleyerek servis edin. 

Yanında yeşil salata ile hafif ama doyurucu bir öğün olarak sunabilirsiniz. 

Ilık ya da soğuk tüketilebilir.

Afiyet olun!

İlgili Konular: #yemek tarifleri #kahvaltılık tarifler #Sebzeli kiş tarifi