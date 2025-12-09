Kahvaltı sofralarına farklılık katan pratik lezzet: Beşamel soslu omlet tarifi

Kahvaltıda sıradan omletlerden sıkılanlar için harika bir öneri: beşamel soslu omlet! Hem pratik hem de restorandan çıkmış gibi görünen bu tarif, özellikle hafta sonu kahvaltılarının yıldızı olmaya aday. İçerisindeki beşamel sos sayesinde omlet çok daha yumuşak, çok daha doyurucu ve çok daha aromatik bir kıvama kavuşuyor. Peki, kahvaltı sofralarına farklılık katan bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis beşamel soslu omlet tarifi...

BEŞAMEL SOSLU OMLET TARİFİ

Malzemeler

Beşamel sos için:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1 su bardağı süt

Bir tutam tuz

Bir tutam karabiber

İsteğe bağlı:

Muskat rendesi

Omlet için:

3 adet yumurta

1 yemek kaşığı süt veya krema

Bir tutam tuz

Bir tutam karabiber

1 tatlı kaşığı tereyağı

İsteğe bağlı:

Kaşar peyniri, mantar, maydanoz

BEŞAMEL SOSLU OMLET YAPILIŞI

Beşamel Sosu Hazırlayın

Tavaya tereyağını alın ve eritin.

Unu ekleyerek kokusu çıkana kadar kavurun.

Sütü yavaşça ekleyin ve sürekli çırparak topaklanmasını önleyin.

Tuzu, karabiberi ve isterseniz çok az muskatı ekleyin.

Koyu akışkan bir kıvam aldığında ocaktan alın.

Omleti Hazırlayın

Yumurtaları bir kapta çırpın.

Sütü/kremayı, tuzu ve karabiberi ekleyip karıştırın.

Tavaya tereyağını alın ve eritin.

Çırptığınız yumurtayı tavaya dökün ve kısık ateşte pişirin.

Beşamel Sosla Buluşturun

Omlet hafifçe pişince beşamel sosu üzerine gezdirin.

İsterseniz kaşar peyniri veya mantar ekleyebilirsiniz.

Omleti ikiye katlayın ve birkaç dakika daha pişirin.

Servis Önerisi