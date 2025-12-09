Kahvaltı sofralarına farklılık katan pratik lezzet: Beşamel soslu omlet tarifi

Kahvaltıda sıradan omletlerden sıkılanlar için harika bir öneri: beşamel soslu omlet! Hem pratik hem de restorandan çıkmış gibi görünen bu tarif, özellikle hafta sonu kahvaltılarının yıldızı olmaya aday. İçerisindeki beşamel sos sayesinde omlet çok daha yumuşak, çok daha doyurucu ve çok daha aromatik bir kıvama kavuşuyor. Peki, kahvaltı sofralarına farklılık katan bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis beşamel soslu omlet tarifi...
BEŞAMEL SOSLU OMLET TARİFİ
Malzemeler
Beşamel sos için:
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı un
1 su bardağı süt
Bir tutam tuz
Bir tutam karabiber
İsteğe bağlı:
Muskat rendesi
Omlet için:
3 adet yumurta
1 yemek kaşığı süt veya krema
Bir tutam tuz
Bir tutam karabiber
1 tatlı kaşığı tereyağı
İsteğe bağlı:
Kaşar peyniri, mantar, maydanoz
BEŞAMEL SOSLU OMLET YAPILIŞI
Beşamel Sosu Hazırlayın
- Tavaya tereyağını alın ve eritin.
- Unu ekleyerek kokusu çıkana kadar kavurun.
- Sütü yavaşça ekleyin ve sürekli çırparak topaklanmasını önleyin.
- Tuzu, karabiberi ve isterseniz çok az muskatı ekleyin.
- Koyu akışkan bir kıvam aldığında ocaktan alın.
Omleti Hazırlayın
- Yumurtaları bir kapta çırpın.
- Sütü/kremayı, tuzu ve karabiberi ekleyip karıştırın.
- Tavaya tereyağını alın ve eritin.
- Çırptığınız yumurtayı tavaya dökün ve kısık ateşte pişirin.
Beşamel Sosla Buluşturun
- Omlet hafifçe pişince beşamel sosu üzerine gezdirin.
- İsterseniz kaşar peyniri veya mantar ekleyebilirsiniz.
- Omleti ikiye katlayın ve birkaç dakika daha pişirin.
Servis Önerisi
- Beşamel soslu omleti taze maydanozla süsleyip sıcak şekilde servis edebilirsiniz.
- Yanında kızarmış ekmek ve taze sıkılmış portakal suyu ile harika bir kahvaltı menüsü oluşturabilirsiniz.
- Afiyet olsun!