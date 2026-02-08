Kahvaltı sofralarına farklılık katan pratik lezzet: Pizza börek tarifi

Pizza tadında kahvaltılık börek, pratik hazırlanışı ve iştah açan görüntüsüyle kısa sürede favoriniz olmaya aday. Paçanga böreğini andıran formu, içindeki sucuk, eriyen kaşar peyniri ve taze sebzelerle birleşerek adeta pizzadan bir ısırık hissi verir. Az yağda kızartılması sayesinde hem çıtır hem de dengeli bir lezzet sunan bu tarif, özellikle hafta sonu kahvaltıları ve çay saatleri için mükemmel bir alternatiftir. İşte, nefis pizza börek tarifi...

PİZZA BÖREK TARİFİ

Malzemeler

2 adet yufka

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

¼ adet kangal sucuk

1 adet orta boy domates

1 adet çarliston biber

1 adet kapya biber

1 çay kaşığı kekik

Bulamak için:

1 adet çırpılmış yumurta

Galeta unu

Kızartmak için:

Sıvı yağ

PİZZA BÖREK YAPILIŞI

Domatesi, biberleri ve sucuğu küçük küpler halinde doğrayın.

Doğranan malzemeleri rendelenmiş kaşar peyniri ve kekik ile bir kapta karıştırın.

Yufkaları ortadan keserek 4 eşit üçgen parçaya ayırın.

Yufkayı serin ve geniş kısmına 2 yemek kaşığı kadar iç harçtan koyun.

Kenarlarını içe doğru katlayın.

Bir ucundan başlayarak paçanga böreği şeklinde sıkıca sarın.

Börekleri önce çırpılmış yumurtaya, ardından galeta ununa bulayın.

Sıvı yağı tavada kızdırın ve börekleri her iki tarafı altın rengi olana kadar kızartın.

Kızaran börekleri kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün.

Sıcak servis edin.

Afiyet olsun!