Kahvaltı sofralarına hızlıca hazırlayabileceğiniz pratik lezzet: Patates pizza tarifi

Hamur yoğurmadan pizza yapmak ister misiniz? Patatesle hazırlanan bu özel pizza tarifi, pratikliği ve lezzetiyle sofralarınıza farklı bir tat katacak. Peki, kahvaltı sofralarına hızlıca hazırlayabileceğiniz bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis patates pizza tarifi...

PATATES PİZZA TARİFİ

Malzemeler:

3 adet büyük boy patates

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 çay bardağı dilimlenmiş sucuk veya salam (isteğe bağlı)

1 adet domates (halka doğranmış)

1 adet yeşil biber

2 yemek kaşığı domates sosu

PATATES PİZZA YAPILIŞI

Patatesleri kabuklarını soyup ince halkalar halinde doğrayın.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve patates dilimlerini taban oluşturacak şekilde dizin.

Üzerine domates sosunu sürün.

Zeytinyağı, tuz, karabiber ve kekik serpiştirin.

Patateslerin üzerine kaşar peyniri serpiştirin.

Daha sonra sucuk, salam, domates ve biber dilimlerini ekleyin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin.

Peynirler eriyip üzeri kızardığında patates pizzanız hazır.

Afiyet olsun!