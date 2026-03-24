Kahvaltı sofralarına pratik lezzet: Peynirli tava böreği tarifi

Kahvaltıda hızlı ama lezzetli bir alternatif arayanlar için tava böreği, mutfakta kurtarıcı tariflerden biridir. Fırın kullanmadan, kısa sürede hazırlanan peynirli tava böreği; çıtır dış dokusu ve yumuşacık iç harcıyla herkesi kendine hayran bırakır. Özellikle yoğun sabahlarda veya ani gelen misafirlerde pratikliğiyle öne çıkan bu tarif, az malzemeyle maksimum lezzet sunar. İşte, enfes peynirli tava böreği tarifi...

PEYNİRLİ TAVA BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler:

2 adet yufka

1 su bardağı beyaz peynir veya lor peyniri

Yarım demet maydanoz (isteğe bağlı)

1 adet yumurta

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

PEYNİRLİ TAVA BÖREĞİ YAPILIŞI

Peyniri bir kaba alın ve ezin.

İnce doğranmış maydanozu ekleyip karıştırın.

Yumurta, süt ve sıvı yağı bir kapta çırpın.

Yufkaları parçalara ayırın.

Tavayı hafifçe yağlayın ve bir kat yufka serin.

Üzerine sostan sürün ve peynirli harçtan ekleyin.

Kat kat olacak şekilde işlemi tekrarlayın.

Tavayı ocağa alın ve kısık ateşte kapağı kapalı şekilde pişirin.

Altı kızardıktan sonra dikkatlice ters çevirerek diğer tarafını da pişirin.

Pişen böreği dilimleyerek sıcak servis edin.

Afiyet olsun!