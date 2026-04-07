Kahvaltı sofralarına pratik lezzet: Pırasalı tava böreği tarifi

Pırasa sevmeyenlerin bile keyifle tüketeceği pırasalı tava böreği, pratik yapımı ve doyurucu iç harcıyla öne çıkan tariflerden biridir. Tavada kısa sürede hazırlanan bu börek, hem zamandan tasarruf sağlar hem de lezzetinden ödün vermez. İncecik yufkaların arasında yer alan pırasalı harç, baharatlarla birleşerek ortaya nefis bir tat çıkarır. İşte, nefis pırasalı tava böreği tarifi...

PIRASALI TAVA BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler

3 adet yufka

3 adet pırasa

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Sosu için:

1/2 su bardağı süt

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

PIRASALI TAVA BÖREĞİ YAPILIŞI

Pırasaları ve soğanı ince ince doğrayın.

Tavada sıvı yağ ile önce soğanı, ardından pırasaları kavurun.

Tuz ve baharatları ekleyip karıştırın, ocaktan alın.

Ayrı bir kapta sos için süt, sıvı yağ ve yumurtayı çırpın.

Tavaya uygun şekilde ilk yufkayı yerleştirin ve sos sürün.

Üzerine ikinci yufkayı serip tekrar soslayın ve pırasalı harcı yayın.

Son yufkayı da ekleyip kalan sosu üzerine sürün.

Kısık ateşte kapağı kapalı şekilde altı kızarana kadar pişirin.

Ters çevirerek diğer tarafını da kızartın.

Dilimleyerek sıcak servis edin.

Afiyet olsun!