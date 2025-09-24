Kahvaltı sofralarına tatlı bir dokunuş: Ev yapımı incir reçeli tarifi

İncir, lif ve vitamin açısından zengin bir meyvedir ve reçel olarak tüketildiğinde hem tatlı krizlerini önler hem de kahvaltı sofralarına farklı bir lezzet katar. Özellikle kış aylarında, ev yapımı incir reçeli hem enerji verir hem de doğal şeker ihtiyacını karşılar. Marketlerde satılan reçellere göre daha sağlıklı ve katkısız olan bu tarif, misafirleriniz için de ideal bir seçenek sunar. Peki, kahvaltı sofralarına tatlı bir dokunuş olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, leziz ev yapımı incir reçeli tarifi...

İNCİR REÇELİ TARİFİ

Malzemeler:

500 gram taze incir

1 su bardağı toz şeker (isteğe göre ayarlanabilir)

1 çay kaşığı limon suyu

Yarım su bardağı su

İNCİR REÇELİ YAPILIŞI

İncirlerin saplarını temizleyin ve ortadan ikiye kesin.

Küçük incirler bütün olarak da kullanılabilir.

Orta boy bir tencerede incirleri, şekeri ve suyu karıştırın.

Orta ateşte şeker eriyene kadar karıştırın.

Karışımı kaynamaya bırakın ve ara ara karıştırarak 30-40 dakika boyunca pişirin.

Pişmenin son 5 dakikasında limon suyunu ekleyin.

Bu, reçelin renginin korunmasına ve kıvamının dengelenmesine yardımcı olur.

Reçeliniz ocaktan alındıktan sonra kavanozlara aktarın ve soğumasını bekleyin. Buzdolabında veya serin bir yerde uzun süre saklayabilirsiniz.

Afiyet olsun!