Kahvaltı sofralarını şenlendiren pratik lezzet: Fırında omlet tarifi

Fırında omlet tarifi, klasik tavada yapılan omlete farklı bir dokunuş katıyor. Hem daha hafif hem de pratik olan bu tarif, kahvaltı sofralarınızı lezzet şölenine dönüştürecek. İster sebzeli, ister peynirli ya da sucuklu tercih edin; fırında omlet, herkesin damak zevkine hitap ediyor. Peki, kahvaltı sofralarını şenlendiren bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes fırında omlet tarifi...

FIRINDA OMLET TARİFİ

Malzemeler:

5 adet yumurta

1 çay bardağı süt

1 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı

1 adet kırmızı biber

1 adet yeşil biber

1 adet küçük soğan

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz, karabiber, pul biber

İsteğe bağlı olarak sucuk, mantar veya taze otlar da ekleyebilirsiniz.

FIRINDA OMLET YAPILIŞI

Yumurtaları geniş bir kapta süt, tuz ve baharatlarla iyice çırpın.

Küp doğradığınız biber ve soğanı tavada hafifçe soteleyin.

Fırın kabını yağlayın ve sebzeleri tabana yayın.

Üzerine yumurtalı karışımı dökün ve rendelenmiş kaşarı serpiştirin.

Önceden 180°C’de ısıtılmış fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Fırında omlet, fırından çıkınca kabarık ve nefis görünümüyle iştah açacak.

Yanına taze domates, salatalık ve yeşilliklerle hafif bir kahvaltı tabağı hazırlayabilirsiniz.

Afiyet olsun!