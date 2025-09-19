Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi: Dereotlu poğaça

Poğaça, özellikle kahvaltı sofralarının ve çay saatlerinin en sevilen hamur işlerinden biridir. İçine eklenen taze dereotu ise hem hafif bir aroma katar hem de poğaçayı klasik tariflerden farklılaştırır. Evde yapımı son derece kolay olan dereotlu poğaçalar, ister kahvaltıda ister misafir ağırlarken sofralarınızı şenlendirecek, yumuşacık ve nefis bir atıştırmalık sunar. Peki, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan bu yemek nasıl yapılır? İşte dereotlu poğaça tarifi...

Hamur için:

2,5 su bardağı un

1 su bardağı ılık süt

½ su bardağı sıvı yağ

1 yumurta (akı hamura, sarısı üzerine)

1 paket instant maya (10 g)

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

İç harç için:

100 g beyaz peynir veya lor peyniri

2 yemek kaşığı ince kıyılmış dereotu

Üzeri için:

Yumurta sarısı

Susam veya çörek otu (isteğe bağlı)

Yapılışı