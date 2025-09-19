Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi: Dereotlu poğaça

Poğaça, özellikle kahvaltı sofralarının ve çay saatlerinin en sevilen hamur işlerinden biridir. İçine eklenen taze dereotu ise hem hafif bir aroma katar hem de poğaçayı klasik tariflerden farklılaştırır. Evde yapımı son derece kolay olan dereotlu poğaçalar, ister kahvaltıda ister misafir ağırlarken sofralarınızı şenlendirecek, yumuşacık ve nefis bir atıştırmalık sunar. Peki, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan bu yemek nasıl yapılır? İşte dereotlu poğaça tarifi...
Hamur için:
- 2,5 su bardağı un
- 1 su bardağı ılık süt
- ½ su bardağı sıvı yağ
- 1 yumurta (akı hamura, sarısı üzerine)
- 1 paket instant maya (10 g)
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
İç harç için:
- 100 g beyaz peynir veya lor peyniri
- 2 yemek kaşığı ince kıyılmış dereotu
Üzeri için:
- Yumurta sarısı
- Susam veya çörek otu (isteğe bağlı)
Yapılışı
- Ilık sütü, sıvı yağı ve şekeri bir kabın içinde karıştırın.
- Maya ekleyip 5 dakika bekleyin.
- Üzerine yumurta akını, tuzu ve azar azar unu ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun.
- Hamuru üzeri kapalı şekilde 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.
- Beyaz peyniri bir kasede ezin.
- İnce kıyılmış dereotunu ekleyip karıştırın.
- Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.
- Hamuru elinizle açıp ortasına peynirli harçtan koyun.
- Hamuru kapatıp yuvarlayın veya klasik poğaça şekli verin.
- Poğaçaları yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
- Üzerine yumurta sarısı sürün, isteğe bağlı susam veya çörek otu serpin.
- Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 20-25 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.
- Sıcak veya ılık olarak çay saatinde ya da kahvaltıda servis edebilirsiniz.
- Yanına domates, salatalık ve zeytin ekleyerek kahvaltılık olarak da sunabilirsiniz.