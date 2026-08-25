Kahvaltı sofralarınızda Romanya mutfağı esintisi: Merdenele

Romanya’da pastanelerin ve sokak lezzetçilerinin baş tacı olan Merdenele (çoğul adıyla Merdenele cu brânză), baklava veya milföy hamurunu andıran çıtır katmanlarıyla ünlüdür. Adını hamurunun merdane ile inceltilip yağlanarak katlanmasından alır. İç harcında geleneksel olarak tuzlu Rumen peyniri (Telemea) veya süzme peynir kullanılır; fırından çıktığında dışı yaprak yaprak dökülürken içi yumuşacık ve peynirli kalır.

MERDENELE TARİFİ

Malzemeler

4 su bardağı buğday unu

1 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı sirke (hamura ekstra çıtırlık katmak için)

1 yemek kaşığı sıvı yağ

150 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı veya margarin

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

250 gram tuzlu sert beyaz peynir (Telemea veya ezine/süzme beyaz peynir)

100 gram lor peyniri

1 adet yumurta (harcı bağlamak için)

1 adet yumurta sarısı + 1 yemek kaşığı süt

Yapılışı