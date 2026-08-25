Kahvaltı sofralarınızda Romanya mutfağı esintisi: Merdenele

Romanya’da pastanelerin ve sokak lezzetçilerinin baş tacı olan Merdenele (çoğul adıyla Merdenele cu brânză), baklava veya milföy hamurunu andıran çıtır katmanlarıyla ünlüdür. Adını hamurunun merdane ile inceltilip yağlanarak katlanmasından alır. İç harcında geleneksel olarak tuzlu Rumen peyniri (Telemea) veya süzme peynir kullanılır; fırından çıktığında dışı yaprak yaprak dökülürken içi yumuşacık ve peynirli kalır.
MERDENELE TARİFİ
Malzemeler
- 4 su bardağı buğday unu
- 1 su bardağı ılık su
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı sirke (hamura ekstra çıtırlık katmak için)
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 150 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı veya margarin
- 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı
- 250 gram tuzlu sert beyaz peynir (Telemea veya ezine/süzme beyaz peynir)
- 100 gram lor peyniri
- 1 adet yumurta (harcı bağlamak için)
- 1 adet yumurta sarısı + 1 yemek kaşığı süt
Yapılışı
- Geniş bir kasede unu ve tuzu karıştırın. Ortasını açıp ılık suyu, sirkeyi ve sıvı yağı ekleyin. Pürüzsüz, kulak memesi kıvamında esnek bir hamur yoğurun. Hamuru örtüp 30 dakika dinlendirin.
- Dinlenen hamuru tezgahta merdane yardımıyla ince bir dikdörtgen şeklinde açın. Yumuşak tereyağı ve sıvı yağ karışımını hamurun her yerine eşit şekilde sürün.
- Yağladığınız hamuru zarf şeklinde (önce uzun kenarları üst üste, sonra kısa kenarları) katlayıp kare bir blok elde edin. Streç filme sarıp yağın donması için buzdolabında 30 dakika bekletin.
- Dolaptan çıkardığınız kat kat olmuş yağlı hamuru merdane ile tekrar yaklaşık yarım santim kalınlığında geniş bir dikdörtgen açın. Bıçakla eşit büyüklükte kareler (yaklaşık 12x12 cm) kesin.
- Peynirleri ufalayıp yumurta ile karıştırın. Her bir hamur karesinin ortasına tepeleme bir yemek kaşığı peynirli harç koyun. Hamurun 4 köşesini ortada birleştirip mektup/zarf şeklinde kapatın.
- Hazırladığınız Merdenele'leri yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Üzerlerine yumurtalı süt karışımını sürün. Önceden ısıtılmış 200°C fırında üzerleri ve altı nar gibi kızarana kadar 25-30 dakika fırınlayın.