Kahvaltı ve çay saatlerinin favorisi: Çıtır çıtır sosisli milföy tarifi

Hazır milföy hamuru ile hazırlanan sosisli milföyler, hem yapımı kolay hem de oldukça doyurucu bir atıştırmalık. Fırından çıktığında yayılan mis gibi kokusu ve çıtır dokusuyla sofraların yıldızı olan bu tarif, özellikle çocukların favorisi oluyor. Yanında ketçap ve hardalla servis edildiğinde lezzeti katlanıyor. Peki, kahvaltıların ve çay saatlerinin favorisi olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, çıtır çıtır sosisli milföy tarifi...

Malzemeler

1 paket milföy hamuru (10 adet)

5 adet uzun sosis (ikiye bölünecek)

1 adet yumurta (üzeri için)

İsteğe bağlı: Susam veya çörek otu

Yapılışı