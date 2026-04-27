Kahvaltıda un ve şekere veda: Uzun süre tok tutan kefirli ve yulaflı fit pankek tarifi...

Kahvaltıda hem tatlı bir şeyler yemek isteyip hem de sağlıklı beslenme rutininden ödün vermek istemeyenler için harika bir alternatif var. Klasik pankeklerin o hamur hissi ve anlık enerji verip çabuk acıktıran yapısının aksine; bu tarif içeriğindeki kompleks karbonhidratlar sayesinde enerjiyi gün boyuna yayıyor.

Hamurunda süt yerine kefir kullanılması pankeklere ekstra bir yumuşaklık ve hafiflik katarken, olgun muz doğal bir tatlandırıcı görevi görüyor. Üstelik hazırlaması sadece 5 dakika! İşte enfes tarif...

MALZEMELER

1 su bardağı yulaf ezmesi (Rondodan geçirilip un haline getirilmiş)

2 adet yumurta (Yüksek protein kaynağı)

Yarımdan biraz fazla (yaklaşık 2/3) su bardağı sade kefir (Yoksa yoğurt veya süt de kullanılabilir)

1 adet iyice olgunlaşmış muz

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı tarçın (Kan şekerini dengelemek ve aroma vermek için)

Pişirmek için: Çok az Hindistan cevizi yağı veya tereyağı

ADIM ADIM SAĞLIKLI LEZZET

Olgun muzu derin bir karıştırma kabına alın ve çatal yardımıyla püre haline gelene kadar iyice ezin. (Muz ne kadar olgun ve kararmışsa, pankekleriniz o kadar tatlı olacaktır).

Ezilmiş muzun üzerine 2 adet yumurtayı ve kefiri ekleyerek tel çırpıcıyla tamamen bütünleşene kadar çırpın.

Rondoda un haline getirdiğiniz yulaf ezmesini, kabartma tozunu ve tarçını sıvı karışıma ilave edin. Tüm malzemeler karışıp kek hamurundan biraz daha yoğun bir kıvam alana dek karıştırın. (Yulafın sıvıyı çekmesi için hamuru 3-4 dakika dinlendirin).

Geniş ve yanmaz yapışmaz bir tavayı orta ateşte ısıtın. Tavanın tabanını fırça yardımıyla çok hafifçe yağlayın (sadece ilk seferde yağlamanız yeterli olacaktır).

Hazırladığınız harçtan birer yemek kaşığı dolusu alıp aralıklı olarak tavaya dökün. Kaşığın tersiyle üzerlerini hafifçe düzelterek yuvarlak şekil verin.

Pankeklerin üzeri göz göz olup (küçük baloncuklar patladığında) ve kenarları hafifçe matlaştığında bir spatula yardımıyla ters çevirin. Diğer yüzünü de yaklaşık 1 dakika kadar, altın sarısı renk alana dek pişirin.

Dumanı tüten sıcak pankeklerinizi üst üste dizin. Üzerini şekersiz fıstık ezmesi, süzme bal ve taze orman meyveleriyle (çilek, yaban mersini) süsleyerek o muazzam ziyafetin tadını çıkarın!