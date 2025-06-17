Kahvaltıların yeni favorisi: Ev yapımı çikolatalı açma tarifi

Evde sıcacık, mis gibi kokan, yumuşacık bir açma yapmak aslında sandığınızdan çok daha kolay. İçine bir de bol çikolata eklediniz mi, dışarıdan almaya hiç gerek kalmaz! Hem çocuklar hem de tatlı düşkünleri için mükemmel bir alternatif olan çikolatalı açma, özellikle hafta sonu kahvaltılarının vazgeçilmezi olabilir. İşte adım adım nefis bir tarif:

MALZEMELER

1 su bardağı ılık süt

Yarım su bardağı ılık su

Yarım su bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket instant maya

1 adet yumurta (sarısı üzerine, beyazı hamura)

4 – 4,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

100 gram tereyağı (oda sıcaklığında, açmaların arasına sürmek için)

Sürülebilir çikolata veya parça çikolata (iç harcı için)

YAPILIŞI

1. HAMURU HAZIRLAYIN:

Ilık süt, su, şeker ve mayayı bir kaba alın. Karıştırıp 5-10 dakika mayanın aktifleşmesini bekleyin. Ardından yumurta beyazı, sıvı yağ ve tuzu ekleyin. Unu kontrollü şekilde ekleyerek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde edin.

2. MAYALANMAYA BIRAKIN:

Üzerini örtüp 45 dakika – 1 saat arası, hamur iki katına çıkana dek mayalandırın.

3. HAMURU AÇIN VE ÇİKOLATA EKLEYİN:

Hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler alın. Her birini elinizle açın. Ortasına tereyağı sürün, ardından sürülebilir çikolata veya parça çikolata yerleştirin.

4. ŞEKİL VERİN:

Hamuru rulo yapın ve kendi etrafında dolayarak açma şekli verin. Yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı dizin.

5. TEKRAR MAYALANDIRIN:

Tepside 15-20 dakika daha mayalanmaya bırakın. Bu arada fırını 180 dereceye ısıtın.

6. ÜZERİNE YUMURTA SARISI SÜRÜN:

Açmaların üzerine yumurta sarısı sürün. İsteğe göre susam ya da çörek otu serpebilirsiniz.

7. PİŞİRİN:

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.