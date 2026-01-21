Kahvaltıya 15 dakikada hazırlayabileceğiniz doyurucu lezzet: Yufkasız patates böreği tarifi

Patates böreği denince akla genellikle yufkalı, zahmetli tarifler gelse de bu tarif tüm alışkanlıkları değiştiriyor. Yufka kullanmadan yapılan pratik patates böreği, hem ekonomik hem de oldukça lezzetli bir alternatif sunuyor. Peki, kahvaltıya 15 dakikada hazırlayabileceğiniz bu doyurucu lezzet nasıl yapılır? İşte, zamandan tasarruf ettiren yufkasız patates böreği tarifi...

YUFKASIZ PATATES BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler:

3 adet orta boy patates

2 adet yumurta

1 çay bardağı süt

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri (isteğe bağlı)

1 adet küçük kuru soğan (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay bardağı un

1 çay kaşığı kabartma tozu

YUFKASIZ PATATES BÖREĞİ YAPILIŞI

Patatesleri soyup rendeleyin.

Suyunu hafifçe sıkarak geniş bir kaba alın.

Üzerine yumurta, süt ve sıvı yağı ekleyin.

İnce doğranmış soğanı (kullanacaksanız) ilave edin.

Tuz, karabiber, pul biber, un ve kabartma tozunu ekleyip tüm malzemeleri güzelce karıştırın.

Tavayı hafifçe yağlayın, karışımı eşit şekilde yayın.

Kısık-orta ateşte kapağı kapalı şekilde iki tarafını da kızartarak pişirin.

(İsterseniz 180 derece fırında 30–35 dakika da pişirebilirsiniz.)

Altı üstü kızaran böreği dilimleyerek sıcak servis edin.

Yufkasız patates böreğini yoğurt, sarımsaklı yoğurt ya da yeşil salata ile servis edebilirsiniz.

Kahvaltıda, çay saatinde veya hafif bir akşam yemeği olarak tercih edilebilir.

Afiyet olsun!