Kahvaltıya doyurucu ve pratik lezzet: Peynirli ıspanaklı omlet tarifi

Peynir ve ıspanağın muhteşem uyumu sayesinde sabahlarınıza hem enerji hem de lezzet katabilirsiniz. Dakikalar içinde hazırlanabilen bu omlet, özellikle yoğun sabahlar için ideal bir seçimdir. Peki, sonbaharda kahvaltı sofralarına çok yakışan bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis peynirli ıspanaklı omlet tarifi...

PEYNİRLİ ISPANAKLI OMLET TARİFİ

Malzemeler:

3 adet yumurta

1 su bardağı doğranmış taze ıspanak

2 yemek kaşığı beyaz peynir veya lor peyniri

1 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı

Tuz, karabiber (isteğe göre pul biber)

PEYNİRLİ ISPANAKLI OMLET YAPILIŞI

Ispanakları iyice yıkayıp doğrayın.

Tavaya zeytinyağını alın ve ıspanakları birkaç dakika soteleyin.

Ayrı bir kapta yumurtaları çırpın, içine tuz, karabiber ve peyniri ekleyin.

Sotelediğiniz ıspanakları da yumurta karışımına ilave edin ve karıştırın.

Tavayı tekrar ısıtın, karışımı dökün ve orta ateşte alt kısmı pişene kadar bekleyin.

Omletin altı pişince spatula yardımıyla dikkatlice çevirin veya ikiye katlayın.

Her iki tarafı da altın rengi olana kadar pişirin.

Peynirli ıspanaklı omleti sıcak olarak servis edin.

Yanına domates, salatalık ve taze sıkılmış portakal suyu ekleyerek dengeli bir kahvaltı menüsü oluşturabilirsiniz.

Afiyet olsun!