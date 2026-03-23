Kahvaltıya sağlıklı ve pratik lezzet: Domatesli yulaflı poğaça tarifi

Domatesli yulaflı poğaça, rafine unun bir kısmının yulafla desteklendiği, lif oranı yüksek ve doyurucu bir tarif olarak öne çıkıyor. Hem kahvaltılarda hem de çay saatlerinde rahatlıkla tüketilebilen bu poğaça, pratik hazırlanışıyla da mutfakta zaman kazandırıyor. İşte, nefis domatesli yulaflı poğaça tarifi...

DOMATESLİ YULAFLI POĞAÇA TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı yulaf ezmesi

2 su bardağı un

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı yoğurt

1 adet yumurta (sarısı üzerine)

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için:

2 adet orta boy domates

1 çay bardağı beyaz peynir veya lor peyniri

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı karabiber

DOMATESLİ YULAFLI POĞAÇA YAPILIŞI

Bir karıştırma kabında yulaf ezmesi, un, yoğurt, zeytinyağı, yumurta akı, tuz ve kabartma tozunu karıştırın.

Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Domatesleri küçük küpler halinde doğrayın.

Peynir ve baharatlarla karıştırarak iç harcı hazırlayın.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.

Elinizle açıp içine hazırladığınız harcı koyun ve kapatın.

Poğaçaları yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Üzerine yumurta sarısı sürün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25–30 dakika pişirin.

Fırından çıkan poğaçaları birkaç dakika dinlendirdikten sonra servis edin.

Afiyet olsun!