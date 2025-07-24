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Kahvaltıya yeşil dokunuş: Ispanaklı pankek tarifi

Kahvaltıya yeşil dokunuş: Ispanaklı pankek tarifi

24.07.2025 10:00:00
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Haber Merkezi
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Kahvaltıya yeşil dokunuş: Ispanaklı pankek tarifi

Çocukların severek tüketebileceği bu besleyici, pratik ve rengârenk pankek tarifi kahvaltıların yeni favorisi olmaya aday... İşte ıspanaklı pankek tarifi!

Kahvaltıda klasik pankek tarifine farklılık katmak isteyenler için harika bir öneri: ıspanaklı pankek! Yeşil rengiyle hem iştah açıyor hem de ıspanağın besleyici gücünü sofraya taşıyor. Özellikle sebze yemekte zorlanan çocuklar için lezzetli bir çözüm olan bu tarif, hem tatlı hem tuzlu versiyonlarla hazırlanabiliyor. İşte püf noktalarıyla yumuşacık ıspanaklı pankek tarifi…

MALZEMELER

1 su bardağı süt

1 adet yumurta

1 su bardağı un

1 su bardağı dolusu taze ıspanak yaprağı

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz (isteğe bağlı, tatlı versiyon için çıkarılabilir)

TARİF

Yıkayıp kuruladığınız ıspanak yapraklarını blendera alın. Üzerine sütü ekleyin ve pürüzsüz olana kadar çekin.

Ispanak-süt karışımına yumurta, sıvı yağ, un, kabartma tozu ve isteğe göre tuzu ekleyin. Homojen ve akışkan bir hamur elde edene kadar karıştırın.

Tavayı hafifçe yağlayın ve ısıtın. Hamurdan bir kepçe dökün ve arkalı önlü pişirin. Üzeri göz göz olunca çevirin.

Tuzlu tercih ediyorsanız peynir ve avokadoyla, tatlı tercih ediyorsanız bal, reçel ya da yoğurtla servis edebilirsiniz.

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