Kahvaltıyı tatlısız yapamayanlara doğal çözüm: Çilek reçeli tarifi

Çilek reçeli, yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden biri olan çileğin taptaze kokusunu ve lezzetini yıl boyu sofralara taşımanın en doğal yollarından biridir. Ev yapımı reçel, hazır ürünlere kıyasla hem daha sağlıklı hem de çok daha lezzetlidir. Peki, kahvaltıyı tatlısız yapamayanlara doğal çözüm olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, nefis kıvamıyla çilek reçeli tarifi...

ÇİLEK REÇELİ TARİFİ

Malzemeler:

1 kg taze çilek

1 kg toz şeker

Yarım limonun suyu

ÇİLEK REÇELİ YAPILIŞI

Çilekleri bol suyla yıkayın, saplarını ayıklayın ve suyunu süzün.

Derin bir tencereye bir sıra çilek, bir sıra şeker olacak şekilde yerleştirin.

Üzerini kapatıp buzdolabında bir gece (en az 6-8 saat) bekletin. Çilekler suyunu salacaktır.

Ertesi gün tencereyi ocağa alın ve kısık ateşte reçel kaynamaya başlayana kadar karıştırmadan pişirin.

Kaynadıktan sonra köpükleri kaşıkla alın ve reçelin parlak görünmesini sağlayın.

Kıvamı yoğunlaşınca yarım limon suyu ekleyin, 5 dakika daha kaynatın.

Sıcak reçeli cam kavanozlara doldurun, kapağını kapatıp ters çevirin ve soğuyana kadar bekletin.

Afiyet olsun!