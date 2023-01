Kahve demleme yöntemleri nelerdir? Hangi kahve, hangi demleme yöntemiyle elde edilir?

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 11:05

Kahvenin keşfi; ‘Kaldi’ adında, Etiyopyalı bir çobanın, güttüğü keçilerin bir meyveyi yedikten sonra canlanmalarını fark etmesiyle başlamış. Daha sonra keşişler denemiş bu gizemli meyveyi; ancak acı tadını beğenmediklerinden hepsini ateşe atmışlar. Kısa süre sonra lezzetli aroma burun deliklerine dolunca keşişler çok meraklanmışlar ve kavrulmuş meyvelerden bir içecek demlemişler. Böylece kahve tohumunun ünü, kısa süre içinde bölgede yayılmış. Osmanlı İmparatorluğu Yemen’e doğru genişledikçe, kahveyle tanışmışlar. 1517 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın Yemen Valisi olan Özdemir Paşa, lezzetine hayran kaldığı kahveyi İstanbul’a getirmiş ve sarayı kahveyle tanıştırmış. İlk kahvehane 1550 yılında İstanbul’da açılmış ve kısa sürede kahvehaneler, insanların bir araya gelerek kahve içtikleri, tartıştıkları, fikir alışverişinde bulundukları mekanlar durumuna gelmiş. Kahvenin yolculuğunda bir sonraki adım, Venedikli tacirlerin 1615 yılında, ilk kahve tohumlarını İstanbul’dan Venedik’e götürmeleriyle gerçekleşmiş. Böylelikle tüm dünyaya yayılmış. Günümüzde ise en çok tükettiğimiz içecekler arasında…

Kahvenin bir çok türü ve çeşidi mevcut. Hangi kahve, hangi demleme yöntemiyle elde edilir? Kahve demleme yöntemleri nelerdir?

CEZVE

Geleneksel kahve demleme yöntemlerinden birisi olan cezve, alüminyum, bakır veya çinkodan yapılmış uzun saplı pişirme kabı. Cezve ile Türk kahvesi yapılır. İnce çekilmiş, toz kahve tercih edilir. Türk kahvesi yapmak için; bir tatlı kaşığı Türk kahvesi, bir kahve fincanı su ve isteğe bağlı olarak şeker cezveye koyulur. Kısık ateşte pişmeye bırakılır. Köpükleri kabardıkça alınarak fincana eklenir. Bir taşım kaynadıktan sonra kahve fincana aktarılır.

FRENCH PRESS

French press, en pratik demleme yöntemlerinden biridir. Kağıt filtre kullanmanıza gerek kalmayan yöntemlerden birisi olan french press, yoğun ve acı bir kahve deneyimi yaşamak isteyen kullanıcıların gözdesidir. Demleme sırasında oluşan yağın bir kısmının kahveye geçmesine izin verir. Böylece daha farklı bir tat oluşmasını sağlar. Kendine has bir içim hissi sağlayan french press, en çok tercih edilen bardakta filtre kahve demleme yöntemlerinden birisidir.

POUR OVER

Pour over yöntemi, damıtma yoluyla elde edilir. Kahve çekirdeğinin derinlerdeki tadını ve suyun akışının hissedilmesini sağlar. Pour over tekniği 1900’ler itibariyle yaygın olarak kullanılmış ve kahve kültürünün de yaygınlaşmasını sağlamıştır. Pour over yöntemi; suyun kahve üzerinde gezdirilerek demlenmesine verilen isimdir.

CHEMEX

Amerika’da laboratuvar cihazı olarak keşfedilen Chemex, sonrasında kahve filtreleme aracı olarak kullanılmaya başlanıyor. Üzerine konan özel filtresi yardımıyla, kahveyi filtreliyor. Chemex ile demlenen kahve yumuşak içimli olması sebebiyle tercih ediliyor. Chemex'in üzerine filtresi ve öğütülen kahve konur. Üzerine sıcak su yavaşça daireler çizerek eklenir. Yaklaşık üç ila dört dakika içerisinde kahveniz hazırlanıyor.

HARIO V60

Kahve demleme aletlerinin en popülerlerinden birisi olan V60, Hario markası tarafından üretilmiş bir ekipmandır. Kullanım ve görünüm açısından chemex modellerine benzerlik gösterir. V60’ın sahip olduğu 60 derecelik açı, su ile kahvenin temasını arttırır. Kahvelerin çekilme türü, bu ekipman ile yapılacak kahvenin sertliğini yüksek miktarda etkiler. İnce çekilmiş kahveyi yavaş bir su akışı ile demleyerek sert, orta çekilmiş kahveyi ise sürekli su akışı ile demleyip yumuşak bir içim elde edilebilir. Yaklaşık üç dakika içerisinde kahve servise hazır hale geliyor.

MOKA POT

Oldukça yoğun ve sert bir kahve demlemenize yardımcı olan moka pot, espresso ve türk kahvesi yapmaya uygun biçimde çekilmiş kahve çekirdekleri ile birlikte kullanır. Uyumlu olduğu çekirdek türlerine bakıldığında espresso demleme yöntemlerinden birisi olarak adlandırılabilecek olan moka pot, genel olarak metal veya alüminyum bir cezve formunda üretilir. Makine kullanmadan en sert kahveleri hazırlayabilmenizi sağlayan moka pot, lezzetli kahveler yapmak isteyenler tarafından tercih edilebilir. Moka Pot ile ocak üstünde içinde su buharının oluşturduğu basınç sayesinde kahvenin demlenmesini sağlayan bir araçtır. MokaPot yardımıyla espresso bazlı tüm kahveler yapılabilir. Espresso makinesinin yapacağı kahveye en yakın tadı Moka Pot sağlar.

SYPHON

Almanya’nın keşfi Syphon tekniği iki parçadan oluşan bir demleme sistemidir. Buhar basıncının ısınmış suyu diğer haznedeki kahveye itmesiyle demleme işlemi tamamlanır. Syphon tekniğiyle kahve demlemek için: Aletin üst kısmına filtre yerleştirilir ve altındaki kanca tüp kısmına tutturulur. Kaynamış su sifonun alt haznesine dökülür ve ısıtıcı çalıştırılır. Diğer hazne üste hafif yan biçimde yerleştirilir, su kaynayana kadar yan şekilde duran hazne kaynayınca dik hale getirilir. Kahvenin yanmaması için 94 derecede demlenmesi önerilir. Kahve üst hazneye koyulur ve homojen olana kadar çubukla karıştırılır. Karıştırma işlemi 3 saniye sürer. 45. saniyede ve 90. saniyede yine karıştırma işlemi uygulanır. Son karıştırma işleminden sonra ısıtıcının altı kapatılır. Üst haznedeki su tamamen boşalınca üst hazne çıkartılır ve demlenen kahve bardağa alınır.

AEROPRESS

Aeropress, basınç kullanarak kahvenin demlenmesini sağlar. İçine filtre koyulan alet bardağın üzerine yerleştirilir. İnce öğütülmüş kahve ve sıcak su eklenir. Aeropress ile demlemede ideal ölçü 45 ml suya 18 gram kahve eklenmesiyle oluşur. Hafifçe karıştırılan kahvenin üzerine basınç aparatı yerleştirilir ve kontrollü bir şekilde basınç oluşturulur. Basınç sonucu demlenen kahve alta yerleştirilen bardağa akar ve kahve demlemesi tamamlanır. Aslen espresso ayarında bir kahve üretmek amacıyla geliştirilen aeropress yardımı ile demlenen kahveler, filtre kahvelerden biraz daha yüksek bir yoğunluğa sahiptir. Kendine has ve yoğun bir tada sahip olan aeropress, boyutları sayesinde taşınmaya uygun bir ekipmandır. Seyahat sırasında kahve keyfinden ödün vermek istemeyen kullanıcılar için mantıklı bir tercihtir.

KAHVE MAKİNELERİ

Kahve demlemek fazla zaman aldığı için, pratik demleme yöntemlerinden biri olan makineleride şıkça tercih ediliyor. Oldukça basit bir kullanımı olan, kahve makinelerinin haznesi su ile doldurulup istenilen oranda çekilmiş kahve, çekirdek kahve veya kapsül konulduktan sonra içeceğiniz otomatik olarak hazırlanmaya başlar. Basit ve hızlı bir yöntemdir fakat, diğer kahve demleme yöntemlerinde olduğu kadar çeşitli bir tat yelpazesine sahip değildir. Tüm bu demleme yöntemlerinin dışında makineler sayesinde kolaylıkla hızlı ve nefis kahveler elde edilebilir.