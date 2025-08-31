Kalabalık kahvaltı sofralarına çok yakışan kat kat lezzet: Yalancı su böreği tarifi

Su böreği, Türk mutfağının en özel hamur işlerinden biridir. Ancak geleneksel su böreği biraz zahmetli olduğundan çoğu kişi kolay alternatifler arar. İşte tam da bu noktada devreye giren yalancı su böreği, hazır yufka ile hazırlanarak pratikliği ve lezzeti bir araya getiriyor. Peki, kalabalık kahvaltı sofralarına çok yakışan bu kat kat lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes yalancı su böreği tarifi...

YALANCI SU B Ö RE Ğİ TAR İ F İ

Malzemeler:

6 adet hazır yufka

200 gram beyaz peynir veya lor peyniri

1/2 demet maydanoz (ince doğranmış)

3 adet yumurta

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı (üzeri için)

Tuz (peynirin tuz oranına göre)

YALANCI SU B Ö RE Ğİ YAPILI Ş I

Beyaz peyniri ufalayın, ince doğranmış maydanozla karıştırın.

Yumurtaları çırpın, süt ve sıvı yağı ekleyerek homojen bir karışım elde edin.

Fırın tepsisini yağlayın ve ilk yufkayı kenarları dışarı sarkacak şekilde yerleştirin.

Yufkaların arasına hazırladığınız sostan gezdirin ve peynirli harcı serpiştirin.

Bu işlemi tüm yufkalar bitene kadar tekrar edin.

En üstteki yufkayı kenarlardan kapatın, kalan sosu üzerine dökün.

Üzerine tereyağı parçaları koyun ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında altın rengini alana kadar yaklaşık 35-40 dakika pişirin.

İlk sıcağı çıktıktan sonra dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!