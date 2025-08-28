Kalabalık sofralara çok yakışan enfes bir Fransız lezzeti: MasterChef portakallı ördek tarifi

Özel davet sofralarının yıldızı olan portakallı ördek (Canard à l’Orange), ördeğin yumuşak ve sulu etini, portakalın tatlı-ekşi sosuyla buluşturan eşsiz bir yemektir. Fransız mutfağından dünyaya yayılan bu özel tarif, görkemli sunumu ve zengin aromasıyla hem göze hem damağa hitap eder. Peki, kalabalık sofralara çok yakışan bu enfes Fransız lezzeti nasıl yapılır? İşte, MasterChef portakallı ördek tarifi...

PORTAKALLI ÖRDEK TARİFİ

Malzemeler:

1 adet bütün ördek

3 adet portakal (biri sos için, ikisi süsleme için)

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı bal

1 çay bardağı beyaz şarap (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı un

1 su bardağı tavuk suyu

Tuz, karabiber, kekik

PORTAKALLI ÖRDEK YAPILIŞI

Ördeğin içini ve dışını iyice temizleyin.

Tuz, karabiber ve kekikle iyice ovun.

Fırın kabına alarak önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 1,5–2 saat pişirin.

Tavada tereyağını eritin, üzerine unu ekleyip hafifçe kavurun.

Tavuk suyunu ekleyerek karıştırın.

Ardından portakal suyunu, balı ve beyaz şarabı ilave edin.

Kısık ateşte yoğun bir kıvam alana kadar pişirin.

Fırından çıkan ördeği dilimleyin.

Üzerine hazırladığınız portakallı sosu gezdirin.

Portakal dilimleriyle süsleyerek servis edin.

Afiyet olsun!