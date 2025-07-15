Karadeniz mutfağından sofralarınıza çok yakışacak enfes lezzet: Siron tarifi

Karadeniz mutfağının sevilen ve özel lezzetlerinden biri olan siron, hem pratik yapımı hem de doyurucu tadıyla öne çıkar. İnce yufkaların rulo yapılarak fırınlanması ve üzerine yoğurt ile tereyağlı sos gezdirilmesiyle hazırlanan bu tarif, özellikle Trabzon ve çevresinde sıkça tercih edilir. Peki, Karadeniz mutfağından sofralarınıza çok yakışacak bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, hem leziz hem de çok pratik siron tarifi...

SİRON TARİFİ

Malzemeler

3 adet yufka

1 yemek kaşığı tereyağı

150 gram dana kıyma

1 çay kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yoğurt sosu için:

2 su bardağı süzme yoğurt

2 diş sarımsak

1,5 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı domates salçası (isteğe göre)

1 avuç kıyılmış maydanoz

SİRON YAPILIŞI

Yufkaları sıkıca rulo yapın ve 3-4 cm kalınlığında dilimleyin.

Yağlanmış fırın kabına dik şekilde dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişirin.

Bir kasede süzme yoğurt, su, tuz ve rendelenmiş sarımsağı karıştırın.

Fırından çıkan yufkaların üzerine yoğurtlu sosu gezdirin.

Bir miktar yoğurt sosunu ayırın ve yufkaları tekrar fırına verip 10 dakika daha pişirin.

Bir tavada tereyağını eritip soğanı kavurun.

Kıymayı ekleyip kavurmaya devam edin.

Salça, tuz ve karabiber ekleyip ocaktan alın.

Fırından çıkan yoğurtlu yufkaların üzerine kıymalı harcı yayın.

Ayırdığınız yoğurt sosunu da üzerine gezdirin.

Tereyağını eritip pul biber ve isteğe göre salça ekleyerek kızdırın.

Sironun üzerine dökün.

Kıyılmış maydanoz ile süsleyerek servis edin.

Afiyet olsun!