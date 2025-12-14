Karadeniz mutfağından sofraya: Pratik hamsi buğulama tarifi

Karadeniz mutfağının en sağlıklı yemeklerinden biri olan hamsi buğulama, kızartmaya göre çok daha hafif ve besleyici bir alternatiftir. Az malzemeyle kısa sürede hazırlanan bu tarif, balığın doğal lezzetini ön plana çıkarır.

MALZEMELER

1 kg ayıklanmış hamsi

2 adet orta boy soğan

1 adet limon

2–3 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım çay bardağı su

Tuz

İsteğe bağlı: karabiber, defne yaprağı, maydanoz

HAMSİ BUĞULAMA NASIL YAPILIR?

Hamsileri kılçıklarından ayıklayıp bol suyla yıkayın, süzülmeye bırakın.

Soğanları yarım ay şeklinde ince ince doğrayın.

Geniş tabanlı bir tencerenin altına soğanların yarısını yayın.

Üzerine hamsilerin yarısını dizin ve hafifçe tuz serpin.

Kalan soğanları ve hamsileri aynı şekilde ekleyin.

Limonu ince dilimleyip üstüne yerleştirin.

Zeytinyağını ve suyu ekleyin.

Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte 15–20 dakika pişirin.

SERVİS ÖNERİSİ

Hamsi buğulamayı sıcak ya da ılık olarak servis edebilirsiniz. Yanında:

Roka ve yeşil salata

Mısır ekmeği

Limon dilimleri

çok yakışır.