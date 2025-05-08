Karadeniz’in mütevazı lezzeti: Fasulye diblesi tarifi
Karadeniz’in sağlıklı ve doyurucu lezzeti sofranızda! Az malzemeyle yapılan bu nefis tarif, hem ekonomik hem besleyici.
Karadeniz mutfağının az malzemeyle çok lezzet veren tariflerinden biri olan fasulye diblesi, hem sağlıklı hem de ekonomik bir seçenek sunar. Zeytinyağlı tadıyla hafif bir akşam yemeği ya da doyurucu bir öğle menüsü olabilir.
MALZEMELER
- 500 gram taze fasulye
- 1 su bardağı pirinç
- 1 adet kuru soğan
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı salça
- Tuz, karabiber
- 1,5 su bardağı sıcak su
YAPILIŞI
Fasulyeleri ayıklayıp ince ince doğrayın. Soğanı yemeklik doğrayın.
Zeytinyağında soğanı pembeleştirin, salçayı ekleyin.
Fasulyeleri ilave edip birkaç dakika kavurun.
Yıkanmış pirinci ekleyip karıştırın.
Tuz, karabiber ve sıcak suyu ilave edin.
Kapağını kapatıp kısık ateşte pirinçler yumuşayana kadar pişirin.
Etiketler: #fasulye diblesi
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