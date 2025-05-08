Karadeniz’in mütevazı lezzeti: Fasulye diblesi tarifi

Yayınlanma: 08.05.2025 - 10:54

Güncelleme: 08.05.2025 - 10:54

Karadeniz mutfağının az malzemeyle çok lezzet veren tariflerinden biri olan fasulye diblesi, hem sağlıklı hem de ekonomik bir seçenek sunar. Zeytinyağlı tadıyla hafif bir akşam yemeği ya da doyurucu bir öğle menüsü olabilir.

MALZEMELER

500 gram taze fasulye

1 su bardağı pirinç

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı salça

Tuz, karabiber

1,5 su bardağı sıcak su

YAPILIŞI

Fasulyeleri ayıklayıp ince ince doğrayın. Soğanı yemeklik doğrayın.

Zeytinyağında soğanı pembeleştirin, salçayı ekleyin.

Fasulyeleri ilave edip birkaç dakika kavurun.

Yıkanmış pirinci ekleyip karıştırın.

Tuz, karabiber ve sıcak suyu ilave edin.

Kapağını kapatıp kısık ateşte pirinçler yumuşayana kadar pişirin.