Hem ekonomik hem lezzetli: 15 dakikada kıymalı ekmek kebabı tarifi

Yayınlanma: 08.05.2025 - 09:47

Güncelleme: 08.05.2025 - 09:47

Pratik tarif arayanlar için nefis bir önerimiz var: Kıymalı ekmek kebabı! Ne fırın gerektiriyor ne de saatlerce uğraşmak... Sadece birkaç malzeme ve 15 dakikada sofralarınızı ziyafete dönüştürecek bu tarif, özellikle kalan ekmekleri değerlendirmek isteyenlerin gözdesi olacak.

MALZEMELER

2 adet bayat ekmek (doğranmış)

250 gram kıyma

1 adet kuru soğan (ince doğranmış)

1 adet domates

1 tatlı kaşığı domates salçası

Tuz, karabiber, pul biber

Sıvı yağ veya tereyağı

İsteğe bağlı: maydanoz, biber

YAPILIŞI

Tavaya biraz sıvı yağ ekleyin ve doğranmış soğanları kavurun.

Ardından kıymayı ekleyip suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Salça ve doğranmış domatesi ekleyin, birkaç dakika daha kavurun. Baharatlarla tatlandırın.

Doğranmış bayat ekmekleri tavaya alın, kıymalı harçla iyice karıştırın.

Dilerseniz üzerini kaşar rendesiyle süsleyip birkaç dakika kapağını kapatın.