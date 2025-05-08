Pratik ve lezzet dolu bir klasik: Haşhaşlı açma tarifi

Yayınlanma: 08.05.2025 - 09:53

Güncelleme: 08.05.2025 - 09:53

Pastanelerde sıkça karşımıza çıkan, tel tel ayrılan dokusuyla gönülleri fetheden haşhaşlı açma, evde de kolaylıkla hazırlayabileceğiniz pratik ve lezzetli bir tariftir. Hem kahvaltılara hem de beş çaylarına çok yakışır. Haşhaş ezmesinin verdiği aromayla sıradan bir açmadan çok daha özel bir lezzet sunar. Peki, pratik ve lezzet dolu bir klasik olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, enfes haşhaşlı açma tarifi...

HAŞHAŞLI AÇMA TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket instant maya (10 g)

6 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

İç harç için:

1 su bardağı haşhaş ezmesi

1/2 su bardağı sıvı yağ (haşhaşla karıştırmak için)

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

Susam veya çörek otu (isteğe bağlı)

HAŞHAŞLI AÇMA YAPILIŞI

Geniş bir yoğurma kabında ılık süt, su, sıvı yağ, şeker ve mayayı karıştırın.

Üzerine tuzu ve yavaş yavaş unu ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Üzerini örtüp 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.Haşhaş ezmesini bir kasede sıvı yağ ile karıştırarak sürülebilir bir kıvama getirin.

Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler alın.

Her bezeyi hafif unlanmış zeminde uzunlamasına açın.

Üzerine haşhaşlı harçtan sürün, rulo yapın ve iki ucu birleştirerek simit şekli verin.

Hazırladığınız açmaları yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.

Üzerini örtüp 20 dakika kadar tepsi mayası için bekletin.

Üzerlerine yumurta sarısı sürün, arzuya göre susam veya çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar, yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Afiyet olsun!