Karamelize lezzet: Lotuslu cheesecake tarifi

Tatlı dünyasının son dönemdeki gözdesi Lotus bisküvisi, karamelsi lezzetiyle pek çok tarifte kendine yer buluyor. Onun en çok yakıştığı tariflerden biri ise kuşkusuz cheesecake! Yumuşacık kreması, alt tabandaki bisküvi kırıntıları ve üzerinde eriyen Lotus kremasıyla bu tatlı, hem göze hem damağa hitap eden özel bir lezzet sunuyor. İster özel günlerde misafirlerinize ikram edin, ister kendinizi şımartmak için yapın; Lotuslu cheesecake her lokmada mutluluk verecek bir tarif. İşte lotuslu cheescake tarifi...

Malzemeler

Taban için:

200 g Lotus Biscoff bisküvisi

80 g eritilmiş tereyağı

Kreması için:

400 g labne peyniri

200 ml krema

100 g pudra şekeri

2 yumurta

1 tatlı kaşığı nişasta

1 tatlı kaşığı vanilin veya vanilya özütü

2 yemek kaşığı Lotus Biscoff kreması

Üzeri için:

4 yemek kaşığı Lotus Biscoff kreması

Süslemek için Lotus bisküvi kırıkları

Yapılışı