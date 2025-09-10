Karamelize lezzet: Lotuslu cheesecake tarifi

Tatlı dünyasının son dönemdeki gözdesi Lotus bisküvisi, karamelsi lezzetiyle pek çok tarifte kendine yer buluyor. Onun en çok yakıştığı tariflerden biri ise kuşkusuz cheesecake! Yumuşacık kreması, alt tabandaki bisküvi kırıntıları ve üzerinde eriyen Lotus kremasıyla bu tatlı, hem göze hem damağa hitap eden özel bir lezzet sunuyor. İster özel günlerde misafirlerinize ikram edin, ister kendinizi şımartmak için yapın; Lotuslu cheesecake her lokmada mutluluk verecek bir tarif. İşte lotuslu cheescake tarifi...
Malzemeler
Taban için:
- 200 g Lotus Biscoff bisküvisi
- 80 g eritilmiş tereyağı
Kreması için:
- 400 g labne peyniri
- 200 ml krema
- 100 g pudra şekeri
- 2 yumurta
- 1 tatlı kaşığı nişasta
- 1 tatlı kaşığı vanilin veya vanilya özütü
- 2 yemek kaşığı Lotus Biscoff kreması
Üzeri için:
- 4 yemek kaşığı Lotus Biscoff kreması
- Süslemek için Lotus bisküvi kırıkları
Yapılışı
- Bisküvileri rondodan geçirin ve eritilmiş tereyağı ile karıştırın. Karışımı kelepçeli kalıbın tabanına bastırarak yayın. Buzdolabında 15 dakika dinlendirin.
- Labne ve pudra şekerini çırpın. Ardından yumurtaları tek tek ekleyin. Krema, vanilin, nişasta ve Lotus kremasını da karışıma ilave edin.
- Hazırladığınız kremayı bisküvi tabanının üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 160°C fırında yaklaşık 45-50 dakika pişirin. Fırının kapağını hafif aralık bırakın ve soğumaya bırakın.
- Cheesecake tamamen soğuduktan sonra üzerine benmari usulü eritilmiş Lotus kremasını dökün. Spatula ile düzleştirin.
- Üzerini Lotus bisküvi kırıklarıyla süsleyin. En az 4 saat (tercihen 1 gece) buzdolabında dinlendirin.