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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işçi alımı ne zaman? KGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işçi alımı ne zaman? KGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

10.06.2025 10:48:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işçi alımı ne zaman? KGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 2025 yılı için 43 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Peki, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işçi alımı ne zaman? KGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Karayolları Genel Müdürlüğüne (KGM) bağlı işyerlerine süresi belirli olmayan sürekli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere 43 kadro için işçi alımı yapılacak. Peki, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işçi alımı ne zaman? KGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

KGM İŞÇİ ALIMI DUYURUSU

Yayımlanan ilanda; "İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar uzatılır." denildi.

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