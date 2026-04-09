Kars mutfağının geleneksel lezzeti: Nezik tarifi

Kars’a özgü nezik, sabah kahvaltılarının vazgeçilmez tatlarından biridir. Hamuruna su yerine kaymak eklenen bu kıyır kıyır lezzet, fırında veya sacda pişirilip üzerine sürülen tereyağıyla sofralarda fark yaratıyor. Hem tatlı hem tuzlu kahvaltılıklar ile uyumlu olan nezik, kısa sürede hazırlanabilir ve sıcak servis edildiğinde mis gibi aromasıyla kahvaltı keyfini artırır. İşte, tam ölçüsüyle enfes nezik tarifi...

NEZİK TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı un

1 su bardağı kaymak

1 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

Tereyağı

NEZİK YAPILIŞI

Un, kaymak ve tuzu bir kapta iyice yoğurun.

Yoğurduğunuz hamurun üzerini örtün ve buzdolabında 15 dakika dinlendirin.

Hamuru limon büyüklüğünde bezeler haline getirin.

Bezeleri merdane ile çok ince olmayacak şekilde açın.

Önceden ısıtılmış tavada her iki yüzünü de kızartın.

Sıcakken üzerine tereyağı sürerek servis edin.

Afiyet olsun!