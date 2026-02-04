Kaşıkta biten mutluluk: Pastane usulü 'gerçek' supangle tarifi...

Çikolatanın en ipeksi ve en yoğun hali olarak hazırlanan enfes supangle evde çok pratik bir şekilde hazırlanabilir. İşte enfes supangle tarifi...

MALZEMELER

1 litre süt

3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı kakao (tepeleme)

1 su bardağı toz şeker

1 adet yumurta sarısı

80 gr bitter çikolata ve 1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı buz gibi soğuk su

Kek dilimleri

ADIM ADIM HAZIRLANIŞI

Tencereye sütü, unu, kakaoyu, şekeri ve yumurta sarısını alın. Ocağın altını açmadan pürüzsüz olana kadar çırpın. Orta ateşte sürekli karıştırarak göz göz olup kaynayana kadar pişirin.

Kaynayan muhallebiyi ocaktan alın. İçine tereyağını ve çikolatayı ekleyip sıcağıyla eriyene kadar karıştırın.

Karışım 5 dakika ilk sıcağını atınca, üzerine bir bardak buzlu suyu dökün ve mikserle 3-4 dakika çırpın.

Kaselerin dibine birer parça kek koyun. Üzerine akışkan supangleyi paylaştırın. Oda sıcaklığına gelince buzdolabına kaldırın. Üzerini Antep fıstığı veya Hindistan cevizi ile süsleyin.