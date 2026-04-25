Kat kat lezzetin en güzel hali: Kıymalı patates graten tarifi

Kıymalı patates graten tarifi, klasik patates yemeklerinden farklı olarak fırında pişen katmanlı yapısı ve bol lezzetli iç harcıyla sofralara bambaşka bir hava katar. Yumuşacık pişen patates dilimleri, baharatlı kıymalı sos ve üzerindeki eriyen peynirle birleşerek tam kıvamında bir ana yemek ortaya çıkarır. İşte, enfes kıymalı patates graten tarifi...

KIYMALI PATATES GRATEN TARİFİ

Malzemeler

Patates katı için:

4 adet büyük boy patates

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Kıymalı harç için:

300 gram kıyma

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

1 adet kapya biber

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Pul biber

Beşamel sos için:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

Tuz

Karabiber

Üzeri için:

1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Kıymalı patates graten yapılışı

Patatesleri soyup ince dilimleyin.

Tuz, karabiber ve sıvı yağ ile harmanlayın.

Tavada soğan ve sarımsağı kavurun.

Kıymayı ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.

Doğranmış biberi ve salçayı ekleyin.

Baharatlarını katıp birkaç dakika daha pişirin.

Tereyağını eritip unu kavurun.

Sütü yavaş yavaş ekleyerek karıştırın.

Koyulaşınca tuz ve karabiber ekleyin.

Fırın kabına bir sıra patates dizin.

Üzerine kıymalı harçtan yayın.

Tekrar patates dizin.

Katları bitene kadar devam edin.

Hazırladığınız beşamel sosu üzerine dökün.

Rendelenmiş kaşarı serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 190 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin.

Üzeri kızarınca çıkarın.

10 dakika dinlendirip dilimleyerek sıcak servis edin.

Afiyet olsun!