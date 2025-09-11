Kat kat milföylü Fransız lezzeti: Napolyon pasta tarifi

Fransız mutfağının klasiklerinden biri olan Napolyon pasta (Mille-Feuille), incecik kat kat milföy hamurlarının arasına doldurulan vanilyalı krema ile hazırlanır. Hem görüntüsü hem de lezzetiyle özel günlerde ve davet sofralarında tercih edilen bu pasta, çıtır hamuru ile yumuşacık kremanın kontrastını en güzel şekilde sunar. Peki, kat kat milföylü Fransız lezzeti olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte napolyon pasta tarifi...
Malzemeler
- 6 yaprak milföy hamuru
- 3 su bardağı süt
- 1 çay bardağı toz şeker
- 3 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı nişasta
- 1 yumurta sarısı
- 1 paket vanilin
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- Pudra şekeri (üzeri için)
Yapılışı
- Milföy hamurlarını fırın tepsisine dizin, çatalla birkaç delik açın. 180°C’de üzeri kızarana kadar pişirin.
- Kreması için süt, şeker, un, nişasta ve yumurta sarısını tencerede karıştırarak pişirin.
- Koyu kıvam alınca ocaktan alın, tereyağı ve vanilini ekleyip soğumaya bırakın.
- Pişen milföyleri ortadan ikiye kesin.
- Bir kat milföy üzerine krema sürün, diğer katı kapatın. Bu işlemi tüm katlar için tekrarlayın.
- Üzerine bolca pudra şekeri serpip soğutarak servis edin.