Kat kat milföylü Fransız lezzeti: Napolyon pasta tarifi

Fransız mutfağının klasiklerinden biri olan Napolyon pasta (Mille-Feuille), incecik kat kat milföy hamurlarının arasına doldurulan vanilyalı krema ile hazırlanır. Hem görüntüsü hem de lezzetiyle özel günlerde ve davet sofralarında tercih edilen bu pasta, çıtır hamuru ile yumuşacık kremanın kontrastını en güzel şekilde sunar. Peki, kat kat milföylü Fransız lezzeti olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte napolyon pasta tarifi...

Malzemeler

6 yaprak milföy hamuru

3 su bardağı süt

1 çay bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 yumurta sarısı

1 paket vanilin

2 yemek kaşığı tereyağı

Pudra şekeri (üzeri için)

Yapılışı