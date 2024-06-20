Kavurucu yaz sıcakları için: Peynirli karpuz salatası

Yayınlanma: 20.06.2024 - 13:06

Güncelleme: 20.06.2024 - 13:06

Peynirli karpuz salatası, yazın kavurucu sıcaklarında hem serinletici hem de besleyici bir seçenek olarak sofralarınızda yer alacak. Tatlı karpuzun ve tuzlu peynirin mükemmel uyumu, nane ve fesleğenin ferahlatıcı aromasıyla birleşerek damaklarda unutulmaz bir tat bırakacak. İşte sıcak yaz günlerinde keyifle tüketebileceğiniz, pratik ve lezzetli peynirli karpuz salatası tarifi!

Malzemeler

8-10 dilim karpuz

12-14 dilim domates

8-10 dilim şeftali

8-10 dilim mozzarella

Taze fesleğen

Taze nane

Zeytinyağı

Balsamik sirke

Tuz

Hazırlanışı

Karpuz, domates, mozzarella peyniri ve şeftaliyi istediğiniz kalınlıkta dilimlere ayırın.

Büyük bir salata tabağına, sırasıyla karpuz,domates, şeftali ve peynir dilimlerini dizin. Fesleğen ve nane yapraklarıyla süsleyin.

Üzerine zeytinyağı ve balsamik sirke gezdirin.

Tuz ve biberini serpin. Soğuk servis yapın.