Çayın yanına enfes eşlikçi: Kavala kurabiyesi tarifi

Yayınlanma: 19.06.2024 - 20:35

Güncelleme: 19.06.2024 - 20:35

Bademin nefis aromasıyla harmanlanmış bu kurabiye, ağızda dağılan dokusuyla gönülleri fethediyor. İşte adım adım Kavala kurabiyesi tarifi:

Malzemeler

200 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 su bardağı pudra şekeri

1 su bardağı badem (kabuksuz ve iri dövülmüş)

3 su bardağı un

1 paket vanilin

1 çay kaşığı kabartma tozu

1/2 su bardağı pudra şekeri (üzeri için)

Hazırlık Aşaması

Bademleri Hazırlayın:

Bademleri bir tavada kısık ateşte hafifçe kavurun. Bu, bademlerin aromasını artıracaktır. Kavrulan bademleri soğumaya bırakın.

Hamurun Hazırlanışı:

Oda sıcaklığındaki tereyağını bir karıştırma kabına alın ve üzerine pudra şekerini ekleyin. Mikser ile krema kıvamına gelene kadar çırpın.

Unu, vanilini ve kabartma tozunu eleyerek karışıma ekleyin. Karışımı homojen bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Son olarak, kavrulmuş ve soğumuş bademleri hamura ekleyin ve bademler hamura eşit şekilde dağılana kadar yoğurun.

Şekil Verme ve Pişirme:

Hamuru hafif unlanmış bir yüzeye alın ve merdane ile yaklaşık 1 cm kalınlığında açın.

Kurabiye kalıpları ile veya bir bıçak yardımıyla istediğiniz şekilleri kesin.

Şekil verdiğiniz hamurları yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, yaklaşık 15-20 dakika üzeri hafif pembeleşene kadar pişirin. Kurabiyelerin çok fazla renk almasına gerek yok, hafif pembeleşmeleri yeterli.

Son Dokunuş:

Fırından çıkan kurabiyeleri soğumaya bırakın.

Soğuyan kurabiyelerin üzerine pudra şekeri serpiştirin. İsteğe bağlı olarak kurabiyeleri pudra şekerine bulayarak da servis edebilirsiniz.

Servis ve Saklama

Kavala kurabiyelerini hava almayan bir kapta saklayarak tazeliğini koruyabilirsiniz. Çay saatlerinde veya kahve yanında misafirlerinize ikram edebilir, kendiniz için de özel bir an yaratabilir.