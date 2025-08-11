Hatay mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan Kaytaz Böreği, ince yufkalar arasında özenle hazırlanan kıyma harcıyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Hem pratik hem doyurucu olan Kaytaz Böreği tarifi...

MALZEMELER

İç Harcı için:

300 gram dana kıyma

2 orta boy soğan (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, pul biber

Börek için:

5 adet yufka

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

HAZIRLANIŞI

Tavaya zeytinyağını alın, doğranmış soğanları pembeleşene kadar kavurun. Kıymayı ekleyip suyunu çekene kadar pişirin. Tuz, karabiber ve pul biberle tatlandırın. Harcı soğumaya bırakın.

Süt, sıvı yağ ve yumurtayı çırpın.

Yufkaları tezgaha serin ve her birini hazırladığınız sütlü sostan fırça ile bolca sürün.

İlk yufkayı serdikten sonra iç harcın bir kısmını yayarak üzerine ikinci yufkayı koyun. Soslayın. Bu işlemi yufkalar bitene kadar tekrarlayın.

Hazırladığınız böreği dilimleyin veya rulo yapıp parçalara kesin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika, üzeri altın rengini alana kadar pişirin.