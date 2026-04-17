Kebapçıları kıskandıran sunum: Hazır yufkadan pratik Beyti Kebabı tarifi...

Kebap denilince gözümüz korkar, "Evde o lezzet tutmaz" diye düşünürüz. Oysa doğru baharatlarla yoğrulmuş sulu bir iç harç ve çıtır çıtır kızarmış yufkanın birleşimiyle, fırından çıkar çıkmaz herkesi masaya toplayacak bir şaheser yaratmak mümkün. İşte enfes Beyti tarifi...

MALZEMELER

2 adet taze günlük yufka

Köfte Harcı İçin:

500 gram orta yağlı dana kıyma

1 adet rendelenmiş ve suyu sıkılmış soğan

2 diş ezilmiş sarımsak

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı galeta unu

1'er çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon, pul biber

Yufkalara Sürmek İçin:

Yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı su

Üzerinin Sosu İçin:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası (Yarım çay bardağı sıcak suyla açılmış)

Servis İçin:

Çırpılmış sarımsaklı yoğurt

ADIM ADIM EV YAPIMI BEYTİ

Derin bir kapta kıyma, soğan, sarımsak, yumurta, galeta unu ve baharatları sakız kıvamına gelene dek (yaklaşık 5-6 dakika) iyice yoğurun.

İlk yufkayı tezgaha serin. Su ve sıvı yağ karışımından fırçayla her yerine sürün. Yufkayı ortadan ikiye (D şeklinde) katlayın ve üzerine tekrar hafifçe sos sürün.

Hazırladığınız köfte harcının yarısını, katladığınız yufkanın geniş tarafına (uç kısmına) uzun bir rulo şerit halinde yerleştirin. Yufkanın kenarlarını hafifçe içe katlayıp, çok sıkı olmayacak şekilde rulo yaparak sarın. Diğer yufkaya da aynı işlemi uygulayın.

Hazırladığınız uzun ruloları 2'şer parmak kalınlığında (verev veya düz) dilimleyin. Yağlı kağıt serili tepsiye, köfteli kısımları yukarı bakacak şekilde dizin. Üzerlerine çok hafif sıvı yağ sürüp, önceden ısıtılmış 190 derece fırında yufkalar kızarıp köfteler pişene dek (yaklaşık 25-30 dakika) pişirin.

Bir tavada tereyağını eritin, sulandırdığınız salçayı ekleyip bir taşım kaynatın. Fırından çıkan sıcak beytileri servis tabağına alın, ortasına sarımsaklı yoğurt koyun ve üzerlerine o dumanı tüten sıcak tereyağlı sosu gezdirerek servis yapın.