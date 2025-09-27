Kıpkırmızı ve kıtır kıtır: Pancar turşusu tarifi...

Kış sofralarının en renkli eşlikçisi pancar turşusu, hem sağlıklı hem de yapımı oldukça pratik bir tarif. Üstelik uzun süre dayanıyor ve et yemeklerinin, kuru fasulyenin ya da salataların yanında harika bir tat veriyor...

MALZEMELER

1,5 kg kırmızı pancar

1 litre su

1 su bardağı üzüm sirkesi

1 yemek kaşığı kaya tuzu

1 yemek kaşığı toz şeker

5-6 diş sarımsak

5-6 adet tane karabiber (isteğe bağlı)

HAZIRLANIŞI

Pancarların kabuklarını soymadan iyice yıkayın. Büyükse ikiye ya da dörde bölün.

Tencereye alıp üzerini geçecek kadar su ekleyin. Hafif diri kalacak şekilde, yaklaşık 20-25 dakika haşlayın. Suyunu süzüp soğumaya bırakın.

Soğuyan pancarların kabuklarını elinizle kolayca soyun. İstediğiniz büyüklükte dilimleyin veya küp küp doğrayın.

Başka bir tencerede 1 litre suyu, sirkeyi, tuzu ve şekeri kaynatın. Ocaktan alın, hafif ılınmaya bırakın.

Doğradığınız pancarları ve aralara bütün diş sarımsakları yerleştirin. Karabiber tanelerini ekleyin. Üzerine hazırladığınız sıcak turşu suyunu dökün.

Kavanozların kapağını kapatın. Oda sıcaklığında 1-2 gün beklettikten sonra buzdolabına kaldırın. 4-5 gün içinde yemeye hazır hale gelir.