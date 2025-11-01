Kış aylarının şifası: Tarhana çorbası tarifi

Türk mutfağının en eski çorbalarından biri olan tarhana, yüzyıllardır hem Anadolu’nun hem Rumeli’nin ortak lezzet mirası. Yoğurt, un, biber ve domatesle yoğrulup günlerce güneşte kurutularak hazırlanan tarhana, kış aylarında sofraların vazgeçilmezidir. Bol vitaminli, doyurucu ve doğal bir çorba olan tarhana, hem pratikliğiyle hem de besin değeriyle kuşaktan kuşağa aktarılan bir gelenektir.
TARHANA ÇORBASI
Malzemeler:
- 4 yemek kaşığı toz tarhana
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı salça (biber veya domates)
- 5 su bardağı su (isteğe göre et suyu da kullanılabilir)
- 1 diş sarımsak (isteğe bağlı)
- Tuz
- Nane veya kırmızı pul biber (servis için)
Yapılışı:
- Tarhanayı açın: Bir kasede tarhanayı 1 su bardağı ılık suyla karıştırarak 10 dakika bekletin. Bu, çorbanın topaklanmasını önler.
- Tereyağını eritin: Tencereye tereyağını alın, eriyince salçayı ekleyin. Kokusu çıkana kadar birkaç dakika kavurun.
- Tarhanayı ekleyin: Şişen tarhanayı tencereye dökün ve karıştırmaya başlayın.
- Suyunu ekleyin: Yavaş yavaş sıcak suyu ilave edin, karıştırarak çorbayı açın. Orta ateşte kaynayana kadar sürekli karıştırın.
- Kıvamını ayarlayın: Çorba kaynadıktan sonra 10–15 dakika kadar kısık ateşte pişirin. Koyulaştıkça yoğun kıvamlı bir hal alacaktır.
- Servis edin: Üzerine kızdırılmış tereyağı, nane veya pul biber gezdirerek sıcak servis yapın.