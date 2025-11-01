Kış aylarının şifası: Tarhana çorbası tarifi

Türk mutfağının en eski çorbalarından biri olan tarhana, yüzyıllardır hem Anadolu’nun hem Rumeli’nin ortak lezzet mirası. Yoğurt, un, biber ve domatesle yoğrulup günlerce güneşte kurutularak hazırlanan tarhana, kış aylarında sofraların vazgeçilmezidir. Bol vitaminli, doyurucu ve doğal bir çorba olan tarhana, hem pratikliğiyle hem de besin değeriyle kuşaktan kuşağa aktarılan bir gelenektir.

TARHANA ÇORBASI

Malzemeler:

4 yemek kaşığı toz tarhana

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı salça (biber veya domates)

5 su bardağı su (isteğe göre et suyu da kullanılabilir)

1 diş sarımsak (isteğe bağlı)

Tuz

Nane veya kırmızı pul biber (servis için)

Yapılışı: