Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kış aylarının şifası: Tarhana çorbası tarifi

Kış aylarının şifası: Tarhana çorbası tarifi

1.11.2025 12:08:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kış aylarının şifası: Tarhana çorbası tarifi

Kış sofralarının vazgeçilmezi, Anadolu’nun bereketini ve sabrını taşıyan tarhana çorbası; hem doyurucu hem de şifa deposu bir lezzet. Ev yapımı tarhanayla pişirilen bu klasik tarif, her kaşıkta çocukluk günlerinin sıcaklığını hatırlatıyor.

Türk mutfağının en eski çorbalarından biri olan tarhana, yüzyıllardır hem Anadolu’nun hem Rumeli’nin ortak lezzet mirası. Yoğurt, un, biber ve domatesle yoğrulup günlerce güneşte kurutularak hazırlanan tarhana, kış aylarında sofraların vazgeçilmezidir. Bol vitaminli, doyurucu ve doğal bir çorba olan tarhana, hem pratikliğiyle hem de besin değeriyle kuşaktan kuşağa aktarılan bir gelenektir.

TARHANA ÇORBASI

Malzemeler:

  • 4 yemek kaşığı toz tarhana
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı salça (biber veya domates)
  • 5 su bardağı su (isteğe göre et suyu da kullanılabilir)
  • 1 diş sarımsak (isteğe bağlı)
  • Tuz
  • Nane veya kırmızı pul biber (servis için)

Yapılışı:

  1. Tarhanayı açın: Bir kasede tarhanayı 1 su bardağı ılık suyla karıştırarak 10 dakika bekletin. Bu, çorbanın topaklanmasını önler.
  2. Tereyağını eritin: Tencereye tereyağını alın, eriyince salçayı ekleyin. Kokusu çıkana kadar birkaç dakika kavurun.
  3. Tarhanayı ekleyin: Şişen tarhanayı tencereye dökün ve karıştırmaya başlayın.
  4. Suyunu ekleyin: Yavaş yavaş sıcak suyu ilave edin, karıştırarak çorbayı açın. Orta ateşte kaynayana kadar sürekli karıştırın.
  5. Kıvamını ayarlayın: Çorba kaynadıktan sonra 10–15 dakika kadar kısık ateşte pişirin. Koyulaştıkça yoğun kıvamlı bir hal alacaktır.
  6. Servis edin: Üzerine kızdırılmış tereyağı, nane veya pul biber gezdirerek sıcak servis yapın.
İlgili Konular: #Yemek Tarifi #çorba #tarhana