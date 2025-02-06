Kış aylarının vazgeçilmezi: Fırında karnabahar graten tarifi

Yayınlanma: 06.02.2025 - 10:57

Güncelleme: 06.02.2025 - 10:57

Ana yemeklerin yanında garnitür olarak servis edilebileceği gibi tek başına da doyurucu bir seçenek olabilir. İşte pratik ve lezzetli karnabahar graten tarifi!

Malzemeler

1 orta boy karnabahar

2 su bardağı süt

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı muskat rendesi (isteğe bağlı)

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Yapılışı

Karnabaharları Haşlayın: Karnabaharı çiçeklerine ayırın ve hafif diri kalacak şekilde 5-6 dakika haşlayıp süzün.

Beşamel Sos Hazırlayın: Bir tencerede tereyağını eritip unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun. Ardından yavaş yavaş sütü ekleyerek sürekli karıştırın. Tuz, karabiber ve muskat rendesini ekleyerek kıvam alana kadar pişirin.

Karnabaharları Fırın Kabına Dizin: Haşlanmış karnabaharları bir fırın kabına yerleştirin ve üzerine beşamel sosu dökün.

Kaşar Peynirini Ekleyin: Üzerine rendelenmiş kaşar peynirini serpiştirin.

Fırında Pişirme: Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.

Sıcak servis edin ve dilerseniz üzerini maydanozla süsleyerek lezzet katın. Afiyet olsun!