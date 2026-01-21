Kış güneşini kavanoza sığdıran lezzet: Portakal reçeli tarifi

Portakal reçeli, portakal kabuğu ve meyvesinin şekerle kaynatılmasıyla hazırlanan klasik kış reçellerinden biridir. Doğru teknikle hazırlandığında ne acı olur ne de fazla şekerli. Kahvaltıların yanı sıra tatlı ve kurabiye tariflerinde de sıkça kullanılır. Peki, kış güneşini kavanoza sığdıran bu lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis kıvamıyla portakal reçeli tarifi...

PORTAKAL REÇELİ TARİFİ

Malzemeler:

1 kg portakal

4 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

1 adet limonun suyu

PORTAKAL REÇELİ YAPILIŞI

Portakalları iyice yıkayın.

Kabuklarını ince ince soyup jülyen şeklinde doğrayın.

Kabukların acılığını almak için doğranmış kabukları bol suda 2-3 kez kaynatıp süzün.

Portakalların beyaz kısımlarını ayıklayın, içlerini küçük parçalara bölün.

Tencereye portakal içleri, haşlanmış kabuklar, su ve şekeri alın.

Orta ateşte kaynamaya başladıktan sonra altını kısın ve yaklaşık 35–40 dakika kaynatın.

Kıvam almaya başlayınca limon suyunu ekleyin ve 5 dakika daha kaynatın.

Reçeli ocaktan alın, ilk sıcaklığı geçince steril kavanozlara doldurun.

Afiyet olsun!