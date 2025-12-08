Kış mevsiminin en zarif lezzeti: Ayvalı tart tarifi

Kış mevsiminin vazgeçilmez meyvesi ayva, doğru tarifle buluştuğunda ortaya hem estetik hem de unutulmaz bir lezzet çıkıyor. Ayvalı tart, hafif ekşi notaları, karamelize dokusuyla birleşen yumuşak meyvesi ve ağızda dağılan hamuruyla hem göze hem damağa hitap eden eşsiz bir tatlı seçeneklerinden biridir. Peki, kış mevsiminin en zarif lezzeti olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte, nefis ayvalı tart tarifi...

AYVALI TART TARİFİ

Malzemeler

Tart hamuru için:

125 gram tereyağı (soğuk, küp doğranmış)

1 adet yumurta

2,5 su bardağı un

1 çay bardağı pudra şekeri

1 paket vanilin

Bir tutam tuz

Ayvalı harç için:

2 adet büyük boy ayva

1 su bardağı şeker

1 su bardağı su

1 çay kaşığı tarçın

Yarım limon suyu

1 yemek kaşığı tereyağı

AYVALI TART YAPILIŞI

Ayvaların kabuklarını soyup ince dilimleyin.

Şeker, su ve limon suyunu bir tencereye alarak karıştırın.

Ayvaları ekleyin ve yumuşayana kadar pişirin.

Ocaktan almadan önce tarçın ve tereyağını ekleyerek karamelize bir lezzet elde edin.

Bir kapta un, pudra şekeri, vanilin ve tuzu karıştırın.

Soğuk tereyağını ekleyip parmak uçlarınızla kum kıvamına gelene kadar karıştırın.

Yumurtayı ekleyin ve hamur toparlanana kadar yoğurun.

Hamuru streç filme sarıp buzdolabında 20–30 dakika dinlendirin.

Dinlenen hamuru iki yağlı kâğıt arasında açın ve tart kalıbına yerleştirin.

Tabanını çatal ile birkaç yerden delin. 180°C’de 10 dakika ön pişirme yapın.

Ön pişen tart tabanına karamelize ayvaları düzenli bir şekilde yerleştirin.

180°C’de yaklaşık 20–25 dakika daha pişirin.

Fırından çıkan tartı oda sıcaklığında soğutun.

Dilerseniz üzerine pudra şekeri serpebilir veya vanilyalı dondurmayla servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!